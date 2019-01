21. Januar 2019, 21:58 Uhr Moosach Spedition Ascherl zieht nach Odelzhausen

Die Tage der Spedition Ascherl beziehungsweise Ascherl-Noerpel in Moosach sind nach mehr als 70 Jahren gezählt. Erich Dahringer, bis vor Kurzem noch persönlich haftender Gesellschafter, bestätigte, das Grundstück an der Baubergerstraße an die UBM Development veräußert zu haben. Dort soll ein gemischt genutztes Quartier mit Wohnungen und Büros entwickelt werden. Die Spedition selbst hatte Dahringer bereits vor fünf Jahren an das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen Noerpel veräußert. Die Spedition wolle sich nach dem Grundstücksverkauf nun an der A 8 in Odelzhausen ansiedeln, heißt es aus dem Unternehmen in Ulm.