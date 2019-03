29. März 2019, 21:56 Uhr Montessori-Kinderhaus Woffelpantoffel spielen Theater

Im Rahmen des Kinder-Kultur-Programms des Montessori-Kinderhauses geht am Donnerstag, 4. April, von 15.30 Uhr an im Pfarrsaal Mitterndorf das Theaterstück "Wir sind die Waldmusikanten" des Kindertheaters Woffelpantoffel über die Bühne. Das Stück ist für Kinder von drei Jahren an geeignet. Tiere, Fabelwesen und andere Gestalten machen sich auf den Weg zur Hexenwiese, wo ein Waldkonzert stattfindet. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass jüngere Kinder keinen Einlass erhalten.