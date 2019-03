14. März 2019, 21:59 Uhr Mobilität Seniorenbus fährt bald nach Niederroth

Der Indersdorfer Seniorenbus wird bald auch den Ortsteil Niederroth anfahren. Bisher verkehrte der Bus nur im Hauptort Markt Indersdorf. Die erste Fahrt nach Niederroth ist am Dienstag, 2. April geplant. Der Bus hält dort an drei Haltestellen: am Gasthaus Prummer, am Bahnhof Niederroth und an der Tankstelle am Schulmeisterberg. Eine Umfrage in umliegenden Ortsteilen hatte ergeben, dass es bei den Senioren vom 65. Lebensjahr an in Niederroth eine große Nachfrage gibt. 40 Personen meldeten ihr Interesse an. Der Bus fährt jeden Dienstagvormittag nach Niederroth, bringt die Senioren nach Indersdorf und wieder zurück. Der neue Fahrplan ist auf der Homepage der Gemeinde www.markt-indersdorf.de in der Rubrik "Wirtschaft & Gewerbe/Nahverkehr" zu finden.