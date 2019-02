24. Februar 2019, 21:56 Uhr Mobilität Moll will regelmäßige Treffen mit der Bahn

Stadtrat Wolfgang Moll (WIR) beklagt "nicht tragbare Zustände" am Dachauer Bahnhof und ein "Kommunikationsdefizit" mit der Deutschen Bahn. Aus diesem Grund hat er nun beantragt, dass die Stadt regelmäßig mit Bahn-Vertretern in Kontakt treten solle. Sein Vorschlag: "Jeden zweiten Monat eine fest terminierte Besprechung vor Ort in Dachau". Moll stört sich unter anderem an unzureichenden Reinigungsarbeiten und bemerkt zunehmenden Vandalismus.