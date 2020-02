Bei den ehemaligen Mitgliedern des inklusiven Gospelchors "Oh Happy Day" herrscht auch einige Tage nach der Auflösung durch den Träger, die Caritas, noch immer Verzweiflung. Immer mehr von ihnen wollen ihre Geschichten erzählen, die Schicksale, die hinter dieser plötzlichen und für die meisten Sänger völlig unerwarteten Entscheidung stehen.

Die Mutter eines jungen Mädchens beispielsweise, das unter einer emotionalen Behinderung leidet. Seit fünf Jahren lebt die Achtjährige in ihrer aktuellen Pflegefamilie, es ist bereits die vierte. "Das Mädchen ist stark traumatisiert, und wir haben es bei uns aufgenommen", erzählt die Mutter, "sie singt total gerne, ist morgens immer singend die Treppe runtergekommen. Bis ihr eine Lehrerin gesagt hat, dass sie gar nicht singen kann, sondern nur schreit." Man könne sich vorstellen, was für ein Drama so etwas gerade bei einem besonderen Kind sei. Als sie dann von "Oh Happy Day" gehört habe, sei sie sofort mit der Tochter dorthin gegangen. Dort sei sie einfach toll aufgenommen worden, habe gleich im ersten Jahr eine Rolle im Weihnachtsstück bekommen. "Sie ist darin total aufgegangen, der Chor hat ihr den Rückenwind wiedergegeben, der ihr durch die Schule genommen worden ist. Sie hat sich wieder wertvoll gefühlt."

Denn das besondere an "Oh Happy Day" war, dass hier Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam singen. In jedem Jahr wurde ein neues Programm entwickelt, das dann mehrmals aufgeführt worden ist. Für diese Arbeit haben die Caritas als Träger, das künstlerische Team und natürlich die Mitglieder zahlreiche Preise gewonnen, der Chor war deutschlandweit ein einmaliges Projekt. Vor einigen Tagen hat die Caritas den Sängern dann mitgeteilt, dass der Chor wegen inhaltlicher Differenzen mit der künstlerischen Leitung sofort aufgelöst wird, obwohl die Planungen für 2020 schon abgeschlossen waren.

Detailansicht öffnen Vielen der Mitglieder mit Behinderung hat der Chor Selbstbewusstsein und eine Heimat gegeben. Damit ist es nun vorbei. (Foto: Günther Reger)

Für das emotional behinderte Mädchen war die Anerkennung dort eine wichtige Erfahrung. Denn Ablehnung verstärkt die emotionalen Krisen. "Jetzt fragt sie mich dauernd, wann sie wieder im Chor singen darf. Ich habe ihr erst einmal gesagt, dass es noch dauert. Wenn ich ihr die Wahrheit erzählen würde, dann geht das ganz böse nach hinten los. Denn sobald sie das Gefühl hat, ausgegrenzt zu werden, sucht sie die Schuld bei sich, glaubt, der Chor funktioniert nicht mehr, weil sie etwas falsch gemacht hat. Das wäre ein riesen Rückschlag. Deswegen spiele ich erst einmal auf Zeit und hoffe auf eine Lösung", so die verzweifelte Mutter.

Für viele Mitglieder, gerade die Kinder, sei das Singen im Chor zum Lebensinhalt geworden, erzählt Lena Weixler. Die 19-Jährige war selbst von Anfang an im Chor aktiv, zuletzt hat sie die Kindergruppe geleitet. "Ich bin einfach nur geschockt, dass ein jahrelanges Projekt so endet. Das hat mich schon verletzt. Wir haben eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe, da sind alle total aufgelöst. Manche Eltern wissen gar nicht, wie sie ihren Kindern das alles beibringen sollen." Viele Kinder hätten dort Freunde gefunden, es habe sich eine eingeschworene Gemeinschaft gebildet. Besonders ärgert sie der Vorwurf der Caritas, das Projekt habe zu sehr die Schwächen der Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt gestellt und nicht deren Stärken und Kompetenzen. "Jeder hat bei uns die Rolle bekommen, in der er sich wohlfühlt, wir haben verschiedene Gruppen, damit jeder dort mitmachen kann, wo er reinpasst mit seinen Fähigkeiten. Das war unser Konzept. Und eben nicht, die Menschen vorzuführen. Wenn jemand auch nur in einem unserer Konzerte war, würde er so etwas nicht behaupten."

Detailansicht öffnen Der Chor hatte schon seinem bisherigen Höhepunkt entgegengefiebert: einem Auftritt in der Philharmonie. (Foto: Günther Reger)

Wie ein Schlag habe sie die Nachricht getroffen, erzählt eine Mittfünfzigerin, die von Anfang an im Chor mitgesungen hat. "Ich war nicht darauf vorbereitet und bin wirklich fassungslos. Vor allem darüber, wie da miteinander umgegangen wird, gerade bei einer Organisation, bei der man sich das Miteinander groß auf die Fahnen geschrieben hat", erzählt die Sängerin. Im Chor hätten sie von den laut Caritas schon länger bestehenden Unstimmigkeiten nichts mitbekommen. "Im Gegenteil, wir haben uns schon total darauf gefreut, in diesem Jahr zum ersten Mal in der Philharmonie singen zu dürfen. Das wäre der absolute Höhepunkte in der Geschichte unseres Chores gewesen." Nach dem ersten Treffen habe sie noch gedacht, dass dieses Projekt mit seinen 150 Teilnehmern aus den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck doch niemals klappen könne. Aber von Jahr zu Jahr, von Treffen zu Treffen, sei die Gruppe stärker zusammengewachsen. "Es hat immer besser geklappt. Im vergangenen Jahr waren wir besser als je zuvor. Vor allem unsere Mitglieder mit Behinderung haben sich so gut entwickelt." Für sie sei die Situation nun wie die Beerdigung eines Familienmitglieds.