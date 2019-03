4. März 2019, 22:01 Uhr Mittermayerstraße Erneut Fußgänger am Zebrastreifen erfasst

Erneut hat sich am Fußgängerüberweg an der Mittermayerstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 50 Jahre alter Mann schwer verletzt. Er war am frühen Freitagmorgen von einem Auto erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Die 62-jährige Fahrerin des Mini Cooper war stadteinwärts unterwegs gewesen und hatte den Fußgänger, der von links kam, in der Morgendämmerung übersehen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Dezember hatte sich an derselben Stelle ein schwerer Unfall ereignet. Ein 78 Jahre alter Autofahrer hatte bei Dunkelheit und schlechter Sicht mit geringer Geschwindigkeit eine 26 Jahre alte Frau erfasst. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Stadt verbesserte die Beleuchtung an der Stelle. Im Verkehrsausschuss Ende Januar beschlossen die Stadträte, den Zebrastreifen durch weißes LED-Licht besser auszuleuchten und mit einem Warnblinklicht auf den Überweg aufmerksam zu machen. Zudem soll die Fläche, an der die Fußgänger warten, vergrößert und damit für Autofahrer besser einsehbar werden.