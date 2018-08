12. August 2018, 21:57 Uhr Mitten in Dachau Unfriedliches Fest

Die Polizei kämpft mit den Folgen von zu viel Alkohol, Zerstörungswut und Aggressivität

Kolumne Von Thomas Radlmaier

Oberbürgermeister Florian Hartmann nahm den Schlegel, schlug, schlug, zapfte und sagte die heiligen Worte, welche Volksfeste seit jeher eröffnen: "O'zapft is! Auf ein friedliches Volksfest." Dann gingen die ersten Masskrüge hoch, und in den Bierzelten prostete man sich zu. So mancher Dachauer Polizist, der am Samstag im Einsatz war, dürfte zu diesem Zeitpunkt ein Stoßgebet zum Himmel geschickt haben. Dass dieses Volksfest wirklich ein friedliches wird. Doch schon am ersten Abend taten sich rund um die Dachauer Wiesn menschliche Abgründe auf, die beim Lesen des Polizeiberichts nichts anderes als Weltschmerz hervorrufen angesichts unglaublicher Dummheit.

Gegen 20.30 Uhr versuchte ein 22-jähriger Dachauer, ins Partyzelt "S'Ziegler" zu gelangen. Er nahm aber nicht den Haupteingang, sondern sprang über eine Absperrung, was aber das Zeltpersonal bemerkte. Der Dachauer wollte daraufhin einen Mitarbeiter mit Geld bestechen. Doch dieser alarmierte den Sicherheitsdienst. Als Securitys den 22-Jährigen aus dem Zelt werfen wollten, schlug der junge Mann um sich. Er verletzte eine Bedienung und einen Security. Wenig später landete ein 14-jähriger Bub beim Rettungsdienst. Er hatte 1,6 Promille Alkohol intus und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war die Anzahl an alkoholisierten Jugendlichen auffällig hoch. Die Beamten vermuten, dass sie Schnaps in die Zelte schmuggeln konnten und unter dem Tisch "öfter mal kräftig nachgetankt" haben.

Als das Volksfest gegen Mitternacht endete, begann für die Polizei die Arbeitsschicht erst so richtig. In der Ostenstraße rissen Unbekannte einen Bauzaun aus der Verankerung und warfen ihn auf ein geparktes Auto. Kurz vor 1 Uhr am Sonntag mussten die Polizisten wegen einer Schlägerei in ein Restaurant in der Schleißheimer Straße kommen. Als sie einen 19-Jährigen befragen wollten, tickte dieser komplett aus. Ein paar Freunde halfen ihm gegen die Polizei. Bei der anschließenden Rauferei wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Der 19-Jährige und sein 22-jähriger Bruder wurden festgenommen und mussten die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Kurz darauf stritt ein 26-jähriger Dachauer so heftig mit seiner Freundin, dass er aus Wut eine Fensterscheibe einschlug und sich dabei die Pulsadern aufschlitzte. Der betrunkene Mann musste sofort ins Dachauer Krankenhaus.

Um kurz vor 3 Uhr trat ein Unbekannter gegen mehrere Autos, die in der Frühlingstraße geparkt waren. Und wenig später eskalierte es in einer Bar in der Mittermayer Straße. Der Türsteher wollte eine 26-Jährige aus dem Lokal werfen, weil sie aggressiv geworden war. Die Dame sah das aber überhaupt nicht ein, begann, auf den Türsteher einzuschlagen. Sie hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut. Was für ein Abend!