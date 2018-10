10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Mitten in Petershausen Ausflippen mit DJ Lalö

Immer mehr CSU-Politiker zeigen der Öffentlichkeit, was für hippe Typen sie sind. Jetzt auch Landrat Stefan Löwl als DJ Lalö

Kolumne von Thomas Radlmaier

Wenn eine Partei weiß, wie man eine Party schmeißt, dann die CSU. Und jetzt, so kurz vor der Landtagswahl, lassen die Christsozialen so richtig die Sau raus. Schließlich könnte es bald vorbei sein mit der Feierei. Da ist etwa Andreas Disco-Rocker Scheuer. Der Bundesverkehrsminister ist im Kabinett zuständig für zum Beispiel Diesel-Gipfel, Straßenbau und Party, Party, Party. Letztens stand er in einem Nachtclub im niederbayerischen Waldkirchen hinter den Turntables. Er trug Kopfhörer, brüllte ins Mikrofon und tanzte zu elektronischer Musik. Die Menge flippte komplett aus. Und da ist Karl I-Bims Freller. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag und Stiftungsdirektor der Bayerischen Gedenkstätten drehte einen Wahlwerbespot, in dem er als cooler Gangster-Rapper mit Jugendlichen an einer Unterführung herumlungert. Und da ist der Dachauer Landrat Stefan Löwl, aka "DJ LaLö".

Lalö, wie sich der Turntable-Landrat nennt, legte kürzlich bei der Elterndisco im Petershausener Jugendzentrum eine Stunde lang Musik auf. Anders als sonst stand er dabei nicht am Redner-, sondern am DJ-Pult. Disco-Licht durchstach den Raum, und Lalö ließ einen Neunzigerjahre-Klassiker nach dem anderen durch die Boxen laufen: DJ Boni, Snap, Backstreetboys, Dr. Alban, La Bouche, E-Type, aber auch die Toten Hosen, PUR und Die Ärzte. Das Publikum vibrierte und die Sonnenbrille, die Lalö trug, blinkte gelb. Später zeigte er auf der Tanzfläche seine Dance Moves. Dabei konnten selbst erfahrene Clubgänger noch etwas lernen. Denn Lalö perfektionierte bei seinem Rave eine Hacke-Zeh-Technik, die in der Techno-Szene gemeinhin als "Shuffle" bekannt ist. Was für ein Abend!

Anschließend postete Lalö Bilder von diesem legendären Abend auf Facebook. Auf einem Foto ist ein Mann in Hemd und Anzughose zu sehen, der auf der Tanzfläche so richtig abgeht. Dabei kann es sich nur um den Petershausener Bürgermeister handeln: Marcel the Dancelord Fath.