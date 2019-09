Der Kommunalwahlkampf geht bald in seine heiße Phase, und dann werden wieder kleine Geschenke an die Wähler verteilt. CSU-Bürgermeisterkandidat Günther Fuchs denkt dabei auch an die Kinder

Die Kommunalwahlen stehen bald an, und dann lächeln wieder die Konterfeis der Kandidaten von den Plakaten, die an jeder Ecke aufgehängt sind. Viele Werbestrategen der Parteien sind wohl schon dabei, schlaue und coole Slogans auszuhecken. Im Herbst geht die heiße Phase des Wahlkampfs los, da muss man für das Buhlen um Stimmen gerüstet sein. Dazu gehören auch kleine Präsente an Infoständen, die den Wähler animieren sollen, sein Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen.

Die Österreicher sind ja ein pfiffiges und schlitzohriges Volk, und das spiegelt sich auch im Wahlkampf wider. Für eine Kommunalwahl in Salzburg haben sich die Parteien originelle Giveaways ausgedacht, die um die Sympathie der Wähler warben. Die ÖVP verteilte Teebeutel, Taschentücher und Kekse ans Volk, auf denen der Spruch "Es geht auch anders" aufgedruckt war. Die SPÖ warb mit Mannerschnitten, auf denen der Name des Kandidaten und der Slogan "Mag man einfach" stand. Klar, in Österreich kann man mit Süßspeisen punkten. Ein paar Nummern größer waren die Wahlgeschenke, mit denen Silvio Berlusconi in Italien bei den älteren Wählern auf Stimmenfang ging. Der Cavaliere versprach kostenlose Operationen gegen den Grauen Star, Zahnimplantate, die gratis sind, und - vermutlich, weil er selbst Herrchen zweier Pudel ist - einen kostenlosen Tierarztbesuch pro Monat. Eingehalten wurden diese Versprechen natürlich alle nicht.

Günter Fuchs, Bürgermeisterkandidat der CSU in Petershausen, verspricht dagegen nicht das Blaue vom Himmel. Der frühere Bürgermeister des Ortes lockt mit einem süßen Wahlgeschenk, das er sogar aus eigener Tasche zahlt: Am nächsten Samstag, 13 bis 15 Uhr, wird er den Kindern der Grundschule Petershausen zum Schulstart bei der Bäckerei Kloiber am Pertrichplatz eine Kugel Eis spendieren. Ein kluger Schachzug des Kandidaten: Wählen können die Kinder zwar nicht, aber so ein Wahlgeschenk kommt auch bei den Eltern an.