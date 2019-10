Markt Indersdorf sei wirklich ein schöner Ort, sagen die Zugezogenen, die die Gemeinde jedes Jahr bei einem Empfang willkommen heißt. Mehr Bewohner verursachen natürlich auch mehr Verkehr, und wenn die Stunde der Pendler naht, wird es in der Marktgemeinde ungemütlich. Wie Lemminge ziehen die Autos durch das Zentrum des Ortes, der Durchgangsstation für viele auswärtige Pendler ist. Deshalb ist eine Umgehung geplant, die zunächst das Klostergelände und später die gesamte Gemeinde entlasten soll.

Nicht nur der Durchgangsverkehr ist ein Verdruss - auch die Baustellen, die den Verkehr behindern. Seit Wochen basteln Arbeiter am Kanalnetz unter der Dachauer Straße herum. Die dafür installierte Ampelanlage führt zu ständigen Staus. Manchmal wird diese Hauptverkehrsstraße völlig von einem Bagger blockiert. Dann gibt es überhaupt kein Durchkommen mehr, auch für die Autofahrer, die grünes Licht haben. Chaotische Szenen spielen sich auch an der Dauerbaustelle hinter dem Rathaus ab, wo Seniorendomizile mit betreutem Wohnen entstehen. Anwohner, die den Sportplatzweg oder die Marktgasse passieren müssen, erleben ein tägliches Abenteuer. An einer Seite der Marktgasse stehen grundsätzlich Firmenfahrzeuge. Autos in einer Richtung kommen noch haarscharf vorbei. Kommt aber ein anderes Auto entgegen, ist die Lage buchstäblich festgefahren. Die Fahrer versuchen verzweifelt auszuweichen, stoßen zurück, wenn es möglich ist. Manchmal enden die Ausweichmanöver an Gartenzäunen und Straßenschildern - das Auto bekommt kleine Beulen und Kratzer ab. Bevor sie um die Kurve in die Marktgasse biegen, checken Kenner deshalb erst die Lage im Sportplatzweg ab. Doch auch hier stehen oft große Laster im Weg.

Ein kleiner Vorgeschmack auf den Marktplatzumbau, der im Frühjahr des nächsten Jahres beginnt. Das wird für alle Anwohner des Ortszentrums ungemütlich. Na ja, auch diese Baustelle geht vorüber. Und danach wird Indersdorf noch schöner sein.