14. Januar 2019, 22:01 Uhr Mitten in Markt Indersdorf Strafe von ganz oben

Die Richtlinien für eine pastorale Verhaltensweise auf der Straße werden tagtäglich missachtet. Ein Mann in Indersdorf hat die Polizei in Staunen versetzt. Nun ereilt ihn die gerechte Strafe

Kolumne von Thomas Radlmaier

Viele, viele Jahre nachdem Gott seinem weltlichen Mitarbeiter Moses auf dem Berg Sinai gesagt hatte, was die Menschen zu tun und gefälligst zu unterlassen haben, erlässt der Vatikan die zehn Gebote des Autofahrens. Am 24. Mai 2007 Jahre nach der Geburt des Herrn veröffentlicht der Päpstliche Rat ein Dokument mit dem Namen: "Richtlinien für eine pastorale Verhaltensweise auf der Straße". Darin heißt es: "Du sollst nicht töten." Oder: "Du sollst dich an Tempo-Limits halten." Das fünfte Gebot betrifft insbesondere die Proleten, die mit ihren Sportwagen im zweiten Gang die Leopoldstraße in München auf- und abheizen: "Du sollst Autos nicht als Ausdruck der Stärke und Dominanz nutzen oder als Gelegenheit zur Sünde." Das Auto verführt die Menschen. Das hat die Kirche erkannt. "Autos neigen dazu, die primitive Seite des Menschen hervorzubringen und dadurch eher unschöne Ergebnisse zu erzeugen", heißt es im vatikanischen Straßenverkehrs-Dekalog.

Was für eine Weisheit! Man kann derartige heidnische Verhaltensweisen schließlich täglich auf dem Mittleren Ring erleben. Oder aber am vergangenen Samstagnachmittag in Markt Indersdorf: Ein 57-Jähriger war mit seinem Auto auf der Maroldstraße unterwegs und trank dabei Bier. Zu seinem Unglück fuhr er an zwei Polizisten vorbei, als er eben einen "kräftigen Schluck" aus der Pulle einer "bekannten Münchner Marke" nahm, heißt es im Pressebericht der Dachauer Inspektion. Ob das jetzt Pech, Dummheit oder eine Strafe des Autofahrer-Gotts höchstpersönlich ist, kann jeder selbst beurteilen. Jedenfalls zogen die Beamten den Mann aus dem Verkehr. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,78 Promille. Der 57-Jährige muss nun Buße tun und Geld zahlen. Außerdem ist er seinen Führerschein für einen Monat los und bekommt einen Punkt in Flensburg.

Hätte der Mann mal besser die vatikanischen Richtlinien für die pastorale Verhaltensweise auswendig gelernt. Denn dort steht auch, dass man nicht unter Alkoholeinfluss Auto fahren soll. Das oberste Gebot fehlt aber: Du sollst nicht Bier im Auto trinken, während du an der Polizei vorbeifährst.