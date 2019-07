5. Juli 2019, 22:07 Uhr Mitten in Karlsfeld Zornige Grüße zum Siedlerfestzug

In Zeiten, in denen jeder seinen Groll über soziale Medien in die Welt posaunt, äußert eine Gruppe von Anwohnern ihren Ärger über ein Straßenplakat. Auf dem Transparent fordern sie die "unsinnige Vorfahrtsregelung" und den "Auspuffterror" an der Ecke Garten-/Ostenstraße zu stoppen

Kolumne von Walter Gierlich

Wer sich heutzutage über etwas beschweren will, sei es ein ungeliebtes Neubauprojekt oder einfach die Unpünktlichkeit der Bahn, der publiziert seinen Ärger über Facebook, Twitter oder Instagram im weltweiten Netz. In der Hoffnung auf größtmögliche Verbreitung natürlich. Und oft genug gelingt das ja auch - siehe Rezo mit seinem Video über die CDU.

Doch gibt es auch die Möglichkeit, auf ein örtliches Problem lokal aufmerksam zu machen. In Dachau-Ost ist das seit Jahren an der Kreuzung der Schleißheimer Straße mit der Alte-Römer- und Bajuwarenstraße deutlich zu sehen: Vor noch mehr Staus, die durch die Erweiterung des nahen Gewerbegebiets und der geplanten Umgehungsstraße zu erwarten sind, warnen großflächige Transparente an Gartenzäunen. Bislang vergeblich, die Pläne werden von der Stadt weiterverfolgt. Nun ist seit Donnerstag auch mitten in Karlsfeld ein solches Protestplakat zu sehen. Nicht gegen neue Planungen richtet sich hier der Zorn jener, die das aufgehängt haben. Vielmehr geht es hier um ein Problem, das schon sehr lange besteht und von Anwohnern schon am Ende von Gemeinderatssitzungen angesprochen wurde, wenn Bürger ihre Anliegen vorbringen dürfen.

Sie fordern auf dem Transparent die "Unsinnige Vorfahrtsregelung" und den "Auspuffterror" an der Ecke Garten-/Ostenstraße zu stoppen. In der Tat ist der Zorn der Menschen, die an der Kreuzung wohnen, verständlich: Die Gartenstraße, eine der Haupterschließungsstraßen der größten Karlsfelder Wohngebiete, ist der vergleichsweise unbedeutenden Ostenstraße untergeordnet. Deutlich gemacht wird das durch Stoppschilder, die nicht nur unzählige Autofahrer, sondern auch täglich bis zu 200 Busse jedes Mal zum Anhalten und Anfahren zwingen - mit entsprechendem Abgas- und Lärmausstoß.

Der Zeitpunkt für das Anbringen der Forderung ist vermutlich nicht zufällig gewählt: An diesem Samstag kommt der Siedlerfestzug an der Stelle vorbei. Die örtliche Politprominenz, die das Ärgernis beseitigen könnte, nimmt traditionell daran teil. Doch wird sie das Transparent überhaupt zu sehen bekommen? Gerade an jener Straßenecke drängen sich in der Regel massenhaft Zuschauer, die das Anliegen der Protestler verdecken könnten. Die geschmückten Pferdefuhrwerke und Traktorgespanne müssen beim Umzug die Stoppschilder übrigens nicht beachten.