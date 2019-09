Wenn im DFB-Pokal ein Amateurverein gegen einen arroganten Millionärsklub antreten muss, halten wohl alle Zuschauer - mit Ausnahme der eingefleischten Fans des Top-Teams - den Hobbykickern die Daumen. Und falls diese Underdogs tatsächlich einmal den Sieg davontragen, ist es nicht nur Schadenfreude, die sich bei deren Anhängern und Unterstützern breitmacht. Eher ist es das seit Zeiten des Alten Testaments bekannte David-gegen-Goliath-Symptom, bei dem man dem vermeintlich Schwächeren und Kleineren den Sieg wünscht. In der Floskelsprache der Sportreporter heißt es dann, der Pokal habe halt seine eigenen Gesetze.

Aber die Verkehrspolitik der Gemeinde Karlsfeld ist nun mal kein Fußballwettbewerb, wie Hans Jürgen Reichlmeier beklagt. Er ist Anwohner der Kreuzung Gartenstraße und Ostenstraße und hat mehrmals bei der Verwaltung eine Änderung von deren Vorfahrtsregelung gefordert. Warum? Die Gartenstraße, eine der innerörtlichen Hauptverkehrsadern, auf der unter anderem täglich mehr als 200 Busse fahren, wird am Schnittpunkt mit der eher unbedeutenden Ostenstraße ausgebremst. Stoppschilder zwingen zum Leidwesen Reichlmeiers die Autofahrer und andere Fahrzeuglenker auf der Gartenstraße zum Anhalten, Schauen und Neustarten. Für den Anwohner ist dieser Stop-and-Go-Verkehr eine Umweltsünde, werden dabei nach seinem Empfinden doch unnötig viele Abgase in die Luft geblasen - zusätzlich zu dem Lärm der oft mit einem Kavalierstart losbrausenden Gefährte.

Seit Wochen protestiert Reichlmeier mit einem Banner an seinem Gartenzaun gegen den "Auspuff-Terror", scheiterte jedoch im Juli im Bauausschuss des Gemeinderats mit seinem Anliegen. Kürzlich hat er deswegen in einem eindringlichen Schreiben an alle Gemeinderäte noch einmal die Gründe dargelegt, die seiner Ansicht nach für seine Forderung sprechen. Jetzt ging die Karlsfelder SPD mit dem Antrag für ein kommunales Energie- und Klimaschutzkonzept an die Öffentlichkeit. Da schlug er den Genossen vor, "mit kleineren Brötchen" zu beginnen: Sie sollten erst einmal veranlassen, an der Kreuzung zwischen Garten- und Ostenstraße durch einfaches Umhängen von Stopp- und Vorfahrtsschildern "unsere Umwelt vom Verkehrslärm und den Abgasschwaden zu entlasten". Da die Sozialdemokraten zurzeit ja in Umfragen Underdogs sind, scheint er auf den David-gegen-Goliath-Effekt zu setzen. Und auf eine Gemeindepolitik mit eigenen Gesetzen. Wie beim DFB-Pokal.