Die Münchner Straße ist auch nachts stark befahren, noch dazu finden oft illegalle Rennen statt. Trotzdem ist die Ampel aus. Fußgänger stehen sich die Beine in den Bauch. Das Landratsamt sieht kein Problem und verweist auf die Unterführung

Kolumne von Christiane Bracht

Strom sparen ist sicher eine gute Sache angesichts der Ressourcenknappheit. Trotzdem gibt es sinnvolle Arten, Strom zu verbrauchen. Ampeln zum Beispiel. Wenn man am Straßenrand steht und ums Verrecken nicht über die Fahrbahn kommt, weil sich für Fußgänger keine Lücke bietet, weiß man wozu sie da sind. Tagsüber gibt's fast überall rote und grüne Lichter, die den Verkehr regeln, aber nachts herrscht oft Finsternis. So auch an der viel befahrenen Münchner Straße in Karlsfeld. Wer um halb 12 Uhr nachts an der Ecke Gartenstraße auf die andere Seite will, kann schon mal schlechte Karten haben. Die Minuten vergehen, ein Auto nach dem anderen rauscht vorbei und man fragt sich, ob man vielleicht noch mal Glück hat. Andere Fußgänger kommen, stehen ebenso ratlos, ja verzweifelt da.

Man erinnert sich, dass um die Zeit gerne Rennen auf dieser Strecke gefahren werden - illegal versteht sich. Erst Mitte Juni hat die Polizei dank aufmerksamer Anwohner zwei Raser erwischt. Ein 26-Jähriger aus Dachau und ein 21-jähriger Karlsfelder gaben innerhalb einer Stunde mehrmals ordentlich Gas. Wenn zwei solche Fahrer mit Lichtgeschwindigkeit auf einen zuhalten, sobald man die Fahrbahn betritt ... Man mag es sich gar nicht ausmalen. Warum nur ist die Ampel ausgeschaltet? Sie hätte doch einen Sinn, wenigstens bei Bedarf?

Die Polizei sagt, dafür sei sie nicht zuständig. Die Gemeinde erklärt, sie äußere gelegentlich Wünsche, aber um die Ampelschaltung kümmere sich das Staatliche Bauamt in Freising. Es handelt sich bei der Münchner Straße ja um eine Bundesstraße und "die Autos sollen nicht unnötig warten müssen". In Freising ist man sehr verwundert über diese Aussage: "Wir geben die Zeiten nicht vor. Wir handeln nur auf verkehrsrechtliche Anordnung von Gemeinde oder Landratsamt", sagt ein Sprecher. Etwas verwirrt stellt man die Kreisbehörde zur Rede. "Nach 22 Uhr werden die meisten Ampeln ausgestellt. Da ist das Verkehrsaufkommen nicht mehr so hoch", erklärt Pressesprecher Wolfgang Reichelt. Welche das sind, entscheide die Unfallkommission und die richte sich nach der Unfallstatistik der Polizei. An der Kreuzung zur Hochstraße sei ein Unfallschwerpunkt, deshalb blieben diese Ampeln die ganze Nacht an. Auch die zur Staatsstraße 2063 ist wichtig. Die Gartenstraße dagegen sei nur eine Einmündung, an der offenbar noch nichts passiert ist, sagt Reichelt. "Wenn die Ampeln hier präventiv nachts an sein sollen, müsste der Impuls von der Gemeinde kommen." Notwendig sei es jedoch nicht, dort gebe es ja auch eine Fußgängerunterführung, erklärt er.

Was? In das dunkle Betonloch traut sich tagsüber schon keiner freiwillig rein. Jetzt soll man nachts da durch? Womöglich als Frau allein? Der nächtliche Fußgänger hat also die Wahl zwischen überfahren oder überfallen werden.