Mit Kugelschreibern und Papierfähnchen, die an Info-Ständen verteilt werden, bringt man heutzutage keine Wähler mehr dazu, bei den Kommunalwahlen das, in diesem Fall besser, die Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen. Natürlich gehen Feuerzeuge mit Parteilogo aus Gesundheitsaspekten gar nicht, auch mit Helium gefüllte Luftballons sind wegen des Klimaschutzes tabu. Wahlveranstaltungen mit Parteiprominenz locken fast nur die eigenen Anhänger in die Säle. Stehen lediglich die heimischen Kandidaten am Rednerpult, müssen die Eingangstüren ganz bestimmt nicht wegen Überfüllung geschlossen werden.

Die Parteien und Wählervereinigungen haben das längst erkannt. Statt auf Politik setzen manche daher auf Kultur und Unterhaltung. Deutlich zu sehen in der Gartenstraße, in den Schaukästen auf der dem Karlsfelder Rathaus gegenüberliegenden Seite. Eine rothaarige Frau und ein Mann mit weißem Bart und langer, weißer Mähne blicken dem erhofften Wähler aus dem Kasten der Sozialdemokraten entgegen: "Raith & Blaimer" heißen die beiden, und wer sie nicht kennt, kann jetzt ein wenig rätseln: Liedermacher oder Rockmusiker? Wer weiß.

Da ist das Plakat der CSU daneben schon eindeutiger: "Die Stefans" sind angekündigt und zu sehen sind zwei stattliche Männer im besten Alter, bei denen man sofort auf Schlagerparade tippen würde. Doch der erste Anschein trügt. Bei den Stefans handelt es sich um Landrat Löwl und Karlsfelds Bürgermeister Kolbe, die als Duo ganz bescheiden die Gäste beim Fischessen der Christsozialen unterhalten wollen. Dabei könnten sie in Karlsfeld auch im Quartett auftreten: mit Vizebürgermeister Stefan Handl und dem neuen Finanzreferenten Stefan Theil. Und wenn eingefleischte Dachauer nicht gar so ungern nach Karlsfeld kämen - außer natürlich im Sommer zum Baden an den See - könnte auch der Dachauer CSU-Ortsverbandsvorsitzende die Stefans zum Quintett ergänzen. Aber der heißt ja Stephan mit Nachnamen und auch noch mit ph.