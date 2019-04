25. April 2019, 22:15 Uhr Mitten in Karlsfeld Regelwurschtige Leseschwäche

Nirgendwo sonst dürften in der 22000-Einwohner-Gemeinde so viele Menschen so dicht aufeinander wohnen wie in dem gesperrten Bereich der Krenmoosstraße

Kolumne von Walter Gierlich

In Deutschland gibt es nach einer Studie der Universität Hamburg unter den Erwachsenen etwa 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Das sind Menschen, die nicht in der Lage sind, ganze Sätze oder längere Texte zu lesen und zu verstehen. Sie können aber immerhin einzelne Wörter lesen und schreiben, so dass sich ihr Problem in der Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz gut verbergen lässt.

Deutlich größer als diese 14,5 Prozent aller Erwachsenen dürfte die Gruppe von Autofahrern sein, welche die Straßenverkehrsordnung für eine Sammlung unverbindlicher Empfehlungen halten. Halteverbotsschilder kümmern ebenso wenig wie Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverbote. Ganz problematisch wird es, wenn automobile Regelwurschtigkeit und Leseschwäche gemeinsam auftreten, wie das momentan in Karlsfeld Tag für Tag zu beobachten ist.

Und zwar in der Krenmoosstraße, die nach Jahren ihrer Existenz als schlaglochübersäter Flickenteppich endlich in eine ordentliche Fahrbahn versetzt werden soll. Schließlich ist sie eine der wichtigsten innerörtlichen Verkehrsadern mit der Kirche Sankt Anna, der Grund- und der Mittelschule, einem Kindergarten sowie mehreren Geschäften. Seit einigen Wochen wird dort gegraben und in einem ersten Abschnitt die Asphaltdecke aufgerissen und entfernt. Nähert man sich von der Gartenstraße her der Baustelle, zeigt bereits am Kreisel an der Falkenstraße ein Verkehrsschild, dass hier die Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art verboten ist - versehen allerdings mit dem Zusatz: "Anlieger bis Friedhofsweg frei".

Ist man als Fußgänger unterwegs und beobachtet den vorbeiziehenden Verkehr, gerät man unweigerlich ins Staunen: Nirgendwo sonst dürften in der 22 000-Einwohner-Gemeinde so viele Menschen so dicht aufeinander wohnen wie in dem gesperrten Bereich der Krenmoosstraße. Kann man jedenfalls aus der Vielzahl von PKWs schließen, deren Besitzer offenbar alle Anlieger sind. Zudem stellt man fest, dass sie beim Lesen nicht verstanden hatten, was "bis zum Friedhofsweg" bedeutet. Denn weil es dort wirklich nicht weitergeht, kehren alle nach wenigen Minuten zurück - die einen wohl reumütig und zerknirscht, schimpfend und genervt die anderen.