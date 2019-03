27. März 2019, 21:52 Uhr Mitten in Karlsfeld Rätselhaftes Höschen

Erst stand ein Fahrrad an der Kreuzung der Garten- mit der Ostenstraße. Nun sorgt ein neues Objekt für Verwirrung

Kolumne von Walter Gierlich

Es gibt mysteriöse Orte selbst an Stellen, wo man sie ganz und gar nicht vermutet. Etwa an der Gartenstraße in Karlsfeld, einer der wichtigsten Verkehrsadern der Großgemeinde. Wichtig nicht nur, weil an ihr die sogenannte Neue Mitte und das Rathaus liegen. Nun mag es ja in dessen Innerem auch immer wieder Mysterien - etwa merkwürdige Entscheidungen der Kommunalpolitiker - geben, doch die Rätsel, um die es hier gehen soll, befanden beziehungsweise befinden sich einige Hundert Meter entfernt: an der Kreuzung der Garten- mit der Ostenstraße.

Wie kürzlich an dieser Stelle zu lesen war, hatte genau dort wochenlang ein verbeultes Fahrrad gestanden, angekettet ans Stoppschild, das deutlich macht, dass die Ostenstraße Vorfahrt hat. Möglicherweise diente es als reale Mahnung an Autofahrer zu vorsichtigem Verhalten an dieser Gefahrenstelle. Das beschädigte Radl ist mittlerweile verschwunden, doch wenige Meter entfernt erstaunt nun ein neues rätselhaftes Phänomen - an der Seite der Fahrbahn unmittelbar am Randstein, also sozusagen in der Gosse. Schwarz mit blauem Spitzenbesatz liegt dort - man wagt kaum es öffentlich zu schreiben - ein zusammengeknüllter Damenslip.

Was ist der Besitzerin passiert? Wie kommt der dahin? Nun landete früher bei Auftritten männlicher Schlagersänger oder Rockstars reihenweise Unterwäsche ihrer weiblichen Fans auf der Bühne, BHs ebenso wie Slips. Doch gibt es hier weit und breit weder Konzertsaal noch Open-Air-Bühne. Einen echten Gesangsstar oder mitreißenden Musiksolisten sucht man hier ebenfalls vergebens. Befände sich ein Textilladen an der Ecke, könnte einer Kundin eventuell das neu erstandene Höschen aus der Tasche gerutscht sein. Aber dort war bis jetzt nur ein Studio für Tattoos - und was man dort erwirbt, hält bekanntlich oft länger am Körper, als einem lieb sein mag.