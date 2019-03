3. März 2019, 21:39 Uhr Mitten in Karlsfeld Rätselhaftes Fahrrad

In der Gartenstraße in Karlsfeld steht ein herrenloses und ziemlich verbeultes Radl. Unübersehbar und angekettet an ein Stop-Schild. Ist es vielleicht als Mahnung an die Autofahrer gedacht?

Kolumne von Walter Gierlich

Die Gartenstraße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der zweitgrößten Landkreiskommune. An ihr liegen nicht nur das Rathaus und gegenüber das Heimatmuseum, sondern auch seit einigen Jahren die sogenannte Neue Mitte mit einem Einkaufszentrum. Das Bild der Straße hat sich dadurch vor allem im westlichen Bereich in den vergangenen Jahren stark verändert. War hier doch einst jahrzehntelang zunächst die große Wögerwiese, dann für mehrere Jahre eine Riesenbaugrube, die als Karlsfelder Loch eine gewisse Berühmtheit erlangte. Auch im weiteren Verlauf blieb es nicht beim gewohnten Bild. Einfamilienhäuser verschwanden und wurden durch stattliche Neubauten mit vier oder sechs Wohnungen ersetzt. Wo einst die Traditionsgaststätte Neuwirt stand, stehen heute zwei Doppelhäuser.

Wie bedeutsam die Gartenstraße für die Gemeinde ist, zeigt auch die Tatsache, dass an ihr mehrere Bushaltestellen liegen, die von drei Buslinien bedient werden. So ist selbst ohne die Pkw-Fahrten der Anwohner und vieler im Gewerbegebiet Beschäftigter für einen nur selten unterbrochenen Verkehrsfluss gesorgt. Leider reichen die auf der Fahrbahn markierten Fahrradstreifen nur von der Münchner Straße bis zur Gerhart-Hauptmann-Straße, ehe sie im Nichts enden. Danach wird's für Radler gefährlich.

Womit wir bei einem rätselhaften Fahrrad wären, das seit gut einer Woche schmählich verlassen an der Kreuzung der Garten- und Ostenstraße steht. Dessen Vorderrad ist heftig verbogen, wobei es völlig unklar ist, woher der Schaden stammen könnte. Hat ein übermütiger Jugendlicher seine Taekwondo-Fußtritt-Künste ausprobiert? Oder wurde der Fahrer - und um einen solchen dürfte es sich handeln, da es ein Herrenrad ist - in einen Unfall mit einem Auto verwickelt und dabei vielleicht sogar verletzt? Wie auch immer sich das Rätsel irgendwann auflöst, das Rad wird bis dahin bleiben, wo es sich momentan befindet. Es ist nämlich angekettet an den Mast des Stoppschilds, das den Verkehr in der Gartenstraße an dieser Stelle zum Halten zwingt und so die Autofahrer durch den Anblick des kaputten Radls möglicherweise vorsichtig macht. Sollte das gar der Sinn der Sache sein?