7. Juli 2019, 21:24 Uhr Mitten in Karlsfeld Lernen auf dem Siedlerfest

Der Studienkreis Dachau empfiehlt Lernen in entspannter Umgebung in den Ferien. Dabei muss man dazu nicht in die Ferne schweifen. Physikalische Gesetze lassen sich ganz anschaulich auf dem Siedlerfest Karlsfeld begreifen

Kolumne von Gregor Schiegl

Bayern gilt als gesegnetes Land. Die Wiesen sind grüner, die Biere größer und die Kühe schöner als im Rest der Republik. Nur bei den Schulferien hinkt Bayern hinterher. Während die Berliner und die Bremer schon an der Adria herumliegen und braun werden, müssen die Dachauer Schüler noch bis Ende Juli in den Klassenzimmern hocken. Und wer glaubt, danach sei Dolce Vita, Ballermann und Fiesta Mexicana angesagt, kann gleich mal in die Eistonne steigen und seinen Übermut kühlen. Der Studienkreis Dachau verschenkt einen Schüler-Sprach-Guide für den Urlaub als E-Book zum Herunterladen. "Darin finden sich nützliche und witzige Vokabeln und Redewendungen in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch", heißt es in der Pressemitteilung. Zum Beispiel: "Was kostet die Taucherbrille?"

Das ist sicherlich gut gemeint, aber praktisch veranlagte Menschen wissen, dass man auch einfach auf die Brille deuten kann und sagen: "Quasta conta?"Das ist ein Satz, der so in keiner Sprache existiert, aber mit dem entsprechenden Nachdruck vorgetragen garantiert von jedem Verkäufer an jedem Flecken der Erde verstanden wird. Das nämlich heißt fürs Leben lernen: sich so wenig wie möglich anzustrengen und nur so viel wie nötig, jedenfalls im Urlaub. Thomas Momotow vom Studienkreis sieht das naturgemäß anders: "Zwar dienen die Ferien in erster Linie der Erholung", heißt es in der Pressemitteilung. "Allerdings bietet sich gerade ohne den alltäglichen schulischen Druck eine gute Gelegenheit, versäumten Stoff nachzuholen, Lücken zu schließen und schwierige Inhalte zu wiederholen."

Fortgeschrittenen sei hier das Karlsfelder Siedlerfest empfohlen, das noch bis Sonntag läuft. Auch hier kann man nicht nur Spaß haben, sondern ganz viel lernen: vom Drehmoment beim Karussell bis zu den diversen Wechselwirkungen von Masse und Kraft bei Kollisionen mit dem Autoscooter. Und auch im Festzelt kann man sehr viel lernen, zum Beispiel die Maillard-Reaktion beim Hendl - eine nicht-enzymatische Bräunungsreaktion. Und wer tief ins Glas schaut, aber seinen Durst zügeln kann, kann bestaunen wie logarithmisch sich die Bierschaumzerfallsrate in seinem Krug vollzieht. Auch empirische medizinische Forschung ist möglich durch Stimulation der GABA-Rezeptoren in Gehirn und Nervensystem bei gleichzeitiger Hemmung der NMDA-Rezeptoren mittels Ethanol. Man muss nur ordentlich picheln. Und wenn Erinnerungslücken auftreten, kann man ja die Lücken mit einem kleinen Nachhilfekurs wieder schließen. Beim Studienkreis Dachau beispielsweise.