Was einen kurzen, prägnanten und einprägsamen Namen trägt, verkauft sich gut - PR-Profis wissen das. Natürlich ist stets auch darauf zu achten, dass die Benennung nicht negativ konnotiert ist. Worte wie Reklame oder Werbung, die bei vielen Menschen die Assoziation hervorrufen, man wolle sie über den Tisch ziehen und zum Kauf unnötiger Produkte verlocken, seien deshalb zu vermeiden. Insofern hat die Karlsfelder Werbegemeinschaft vor mehr als zwei Jahren alles richtig gemacht, als sie mithilfe eines Preisausschreibens nach einem neuen Namen suchte. Die damalige Bezeichnung, abgekürzt KWG, bringe "den eigentlichen Zweck und die Beweggründe des Vereins nicht richtig zum Ausdruck", so die Begründung. "Der neue Name soll den gemeinsamen regionalen Hintergrund reflektieren, zum Netzwerken und Mitarbeiten anregen sowie Dynamik vermitteln." Das alles wurde mit der Umbenennung angestrebt.

Und es ist gelungen: Ein griffiger Name für den Verband wurde gefunden, der alle wesentlichen Merkmale vereint. Er ist nicht nur kurz, leicht zu merken und absolut positiv besetzt, sondern bringt auch den Zweck des Zusammenschlusses von Betrieben, Handwerkern und Geschäften zum Ausdruck: EUG. Nun mag es ja sein, dass sich der eine oder andere unter EUG nicht auf Anhieb etwas vorstellen kann. Aber das dürfte sich spätestens ändern, sobald man den vollen Namen des eingetragenen Vereins gelesen hat: "Engagierte Unternehmergemeinschaft Karlsfeld". Wow! Da schau an, EUG!

Nun wird unter Eingeweihten in der zweitgrößten Landkreiskommune geraunt, man stelle angeblich auch in anderen Gruppierungen Überlegungen an, eine neue Bezeichnung zu wählen, denn erst so würden "Zweck und Beweggründe" besser zur Geltung gebracht. Es heiße, der Kleingartenverein etwa wolle sich mit einem neuen Namen schmücken: "Pflanzende Parzellenorganisation" (PPO). Und habe man nicht gehört, der Faschingsclub mit seinen Garden heiße bereits vom 11. 11., 11 Uhr 11, an, dem Beginn der närrischen Saison, "Sportliche Maskenschar" (SMS). Sogar der TSV Eintracht soll - wie ein weiteres Gerücht besagt - mit dem Gedanken spielen, sich umzubenennen und sich künftig "Kickende Gruppenbewegung" zu nennen, KGB. Kurz und einprägsam.