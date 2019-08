Wer kennt das nicht: Man kommt völlig k.o. nach Hause, fällt erschlafft in den superbequemen Sessel und denkt: "Hier will ich nie wieder aufstehen." Doch kaum hat man diesen Wunsch im Sinn, stürzen die Begehrlichkeiten auf einen ein: "Hilfst du mir mal kurz..." oder "Kaufst du schnell noch dies und das ein?" Das meiste kann man abbügeln mit einem vagen "Gleich". Aber dann kommt einer, der lässt sich nicht vertrösten. Wenn er einen mit seinem erwartungsvollen Blick anschaut, sich schwanzwedelnd vor dem Sessel aufbaut, die Leine in der Schnauze, was soll man da noch machen? Gassi gehen, hat eben Vorrang. Lustlos rappelt man sich wieder auf, schnappt sich Schuhe, Schlüssel, Jacke und los geht's. Ach, Hundebesitzer haben's nicht leicht.

Klar, es gibt nichts Schöneres, wenn man nach Hause kommt und die Vierbeiner einen stürmisch begrüßen. Aber es gibt auch nichts Lästigeres als das ewige Gassigehen: Zugegeben, manchmal macht es auch richtig Spaß, aber morgens in aller Herrgottsfrüh, wenn man noch gemütlich im Bett träumen könnte? Oder abends, wenn man gerne ausruhen würde oder mal den traumhaften Sommerabend genießen möchte - nicht mit Leine und Kotbeutel? Stattdessen mal zum Karlsfelder See gehen, eine Runde schwimmen oder auf dem Board stehen und der Sonne entgegenpaddeln. Das wär's! Aber mit Hund?

Obwohl, warum eigentlich nicht? Auf dem Starnberger See zogen neulich drei Stand-up-Paddler ihre Bahnen. Gemütlich steuerten sie aufs Wasser hinaus, zwischen den Schwimmern hindurch dem Dampfer entgegen. Doch bei genauerem Hinsehen stand ganz aufrecht zwischen den Beinen des ersten ein Hund und beobachtete ganz aufmerksam das glitzernde Spiel auf der Wasseroberfläche. Gassigehen 2.0! Ist das nicht eine prima Idee? Alle Interessen und Wünsche auf einem Brett. Alle glücklich.

Auf zum Karlsfelder See! Aber Halt, was ist das? Ein rotumrandetes Schild: Hund durchgestrichen. Vorhaben gestorben. Von Anfang Mai bis Ende September darf kein Hund auf das gesamte Erholungsgelände. So ein Mist! Wo ist hier der Sinn für die Moderne geblieben, den Fortschritt?