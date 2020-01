Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" heißt es in einem alten, ziemlich schrägen Schlager, der in den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts zu einem Faschingshit wurde. Zwar ist die Aussage sogar auf eine noch wesentlich betagtere Redensart zurückzuführen, die bereits 1867 in Wanders Deutschem Sprichwörter-Lexikon auftaucht, doch zutreffender wird sie dadurch nicht. Dass die Wurst zwei Enden hat, geschenkt, dass aber alles irgendwann und irgendwie aufhört, scheint doch eine äußerst gewagte Behauptung zu sein.

Man denke nur an die CSU-Regierung in Bayern. Wer kann sich einen Ministerpräsidenten im Freistaat vorstellen, der nicht aus den Reihen der Christsozialen stammt? Oder einen deutschen Fußballmeister, der nicht FC Bayern heißt? Und mal ehrlich: Wer hat noch nie einen endlosen Arbeitstag erlebt? Doch gibt es sogar Dinge, die weder einen Anfang noch ein Ende haben. Richtig, der Kreis. Aber von dem ist hier nicht die Rede. Vielmehr geht es um eine Umleitungsbeschilderung in Karlsfeld. Verkehrszeichen, die Autofahrern den richtigen Weg weisen, sind durchaus hilfreich und sinnvoll, wenn eine Straße gesperrt ist. So etwa in dem Dreivierteljahr, in dem die viel befahrene Krenmoosstraße, an der zwei Schulen und ein Kindergarten liegen, Baustelle war, die sich ziemlich endlos hinzog.

Die Arbeiten sind seit mehreren Wochen nun endlich beendet. Doch weiterhin stehen in Karlsfeld zwei Umleitungsschilder, die selbst ortsunkundige Verkehrsteilnehmer verwirren. An der Kreuzung Garten-/Ostenstraße wird Autofahrern, die in der Gartenstraße Richtung Rathaus unterwegs sind, angezeigt, dass sie der Umleitungsstrecke links in die Ostenstraße folgen sollen. Nähert man sich von Süden her in der Ostenstraße der Querung, wird man nach rechts in die Gartenstraße auf den angeblich weiteren Verlauf der Umleitung geschickt. Doch nirgendwo ist eine Straßensperrung, die den Anfang bilden könnte. Ebenso wenig man, wann man wieder auf dem richtigen Weg gelandet ist. Wo kommt sie her, wo führt sie hin? Ein Rätsel ohne Ende.