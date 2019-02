18. Februar 2019, 21:44 Uhr Mitten in Karlsfeld Eine Gemeinde namens Beate

Eine Freud'sche Fehlleistung kann eine Nachricht erst richtig spannend machen

Von Walter Gierlich

Siegmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat herausgefunden, dass manche Menschen bisweilen etwas Falsches sagen, das aber dem entspricht, was sie im Unterbewusstsein wirklich meinen. Als Beispiel für einen solchen "Freud'schen Versprecher" nannte er in seinem Buch "Psychopathologie des Alltagslebens" die Rede eines Reichstagsabgeordneten aus dem Jahr 1908, in der dieser forderte, die Politik von Kaiser Wilhelm II. "rückgratlos" zu unterstützen. Natürlich hatte der Mann "rückhaltlos" sagen wollen.

Ähnlich viel Heiterkeit unter den Zuhörern rief jüngst die (noch immer) neue CDU-Vorsitzende Annegret Kamp-Karrenbauer hervor, als sie ihre Parteifreunde bei der Veranstaltung über Migration als "Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten" ansprach. Kann ja mal passieren. Hat eben das Unterbewusstsein zugeschlagen.

Nun ist es aber nicht so, dass es nur die sogenannten Freud'schen Versprecher gibt, sondern - wie es wohl jeder schon erlebt hat - auch "Verleser". So erschrickt man plötzlich fast zu Tode, wenn in der Zeitung von einer Atombombe die Rede ist, die in Nordirland hochgegangen ist. Erst als man die im Schock geschlossenen Augen wieder öffnet, zeigt ein zweiter, genauer Blick, dass da Autobombe steht. Schlimm genug, auch wenn glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Dieser Tage nun war in einer Überschrift vom 80. Geburtstag Karlsfelds zu lesen. Und in der Tat wird heuer der 80. Jahrestag der politischen Gemeinde der zweitgrößten Landkreiskommune gefeiert. Am 1. April 1939 wurde dem damals winzigen Bauerndorf im Moos die Eigenständigkeit gewährt. Erstaunlicherweise vermerkte der Artikel als Datum des Geburtstags jedoch den 13. Februar. Und dann machte auch in diesem Fall ein nochmaliges intensives Hinschauen klar, dass es gar nicht um Karlsfeld ging, sondern um Beate Klarsfeld, die Nazi-Jägerin, die achtzig Jahre alt wurde. Diesmal hat das Unterbewusstsein dem Gehirn eines ziemlich alteingesessenen Karlsfelders ein Schnippchen geschlagen. Freud'sche Fehlleistung par excellence.