Viele Menschen schwören, Game of Thrones sei die beste Serie aller Zeiten. Darin metzeln sich die Anhänger von sieben Königreichen auf einem Kontinent namens Westeros über acht Staffeln gegenseitig ab, bis am Ende ein König übrig bleibt, der den "Eisernen Thron" besteigt. Dass die Zuschauer so verrückt nach diesem Serienspektakel sind, liegt vielleicht auch daran, dass die Monarchie wieder voll im Trend ist. Auch in Bayern, oder besser ausgerechnet in Bayern, wo der Journalist und Anführer der USPD, Kurt Eisner, mithilfe bewaffneter Soldaten den letzten bayerischen Monarchen Ludwig III. aus München verscheuchte und in der Nacht auf den 8. November 1918 verkündete: "Bayern ist fortan ein Freistaat."

Von wegen Freistaat. Hierzulande sind eine ganze Reihe von Hoheiten an der Macht: Die berühmteste ist die Bierkönigin, die von Gnaden der Brauer regiert. Groß Britannien hat die Queen, Spanien den Rey, und die Hallertau hat die Hopfenkönigin. Sie repräsentiert die wunderschönen Hopfengärten. Daneben schwingen vielerorts, auch im Dachauer Land, Apfelhoheiten das Zepter. Und in Markt Indersdorf, da residiert die bayerische Christbaumkönigin, die Schutzherrin aller Christbaumanbauer. Und derzeit, im Fasching ist wieder eine Revolution im Gange. In Städten und Gemeinden putschen selbsternannte "Tollitäten" gegen Bürgermeister und ziehen in Rathäusern ein. Bayern, du Land der Könige.

Das alles grenzt an Hochverrat. Schließlich war und bleibt der einzig wahre König von Deutschland (und damit Bayern) der verstorbene Sänger Rio Reiser. Mit dem Song "König von Deutschland" landete er einst einen zeitlosen Hit. In einem anderen Lied mit dem Titel "Keine Macht für Niemand", das er mit seiner Band Ton Steine Scherben aufnahm, entsagte Reiser gleichwohl der Monarchie. Darin singt er: "Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren."Ein weiser König.