30. September 2018, 22:04 Uhr Mitten in der Region Freundliche Klingelzeichen

Die Begegnung mit einem Radfahrer weckt Erinnerungen

Kolumne Von INGRID HÜGENELL

Neulich auf dem Weg vom S-Bahnhof kommt von hinten ein Radler. Sein Gefährt hat offenbar keine Klingel, jedenfalls keine funktionierende, und es quietscht und scheppert auch nicht ausreichend, um auf sich aufmerksam zu machen. Jedenfalls ruft der freundliche Radler: "Klingelingeling." Schmunzelnd weicht man einen Schritt nach rechts aus. Nett, dieses mündlich gegebene Signal, viel netter als das mehr oder weniger aggressive echte Klingeln, mit dem andere Zweiradfahrer gerne mal lästige Fußgänger aus dem Weg scheuchen.

Es erinnert an früher, als die Kartoffelbauern in den Höfen der Stadt mit ihren Handglocken schepperten und laut rufend ihre Knollen anpriesen - "fünf Pfund zwei Mark". Ähnlich verfuhren Bäcker und Eishersteller mit mobilen Verkaufswagen. Die klingelingenden Eiermänner haben sogar ein eigenes Lied bekommen. Und die Presse pries ihre Druckerzeugnisse statt über stumme Verkäufer und Facebook über Zeitungsjungen an, die laut "Extrablatt!" riefen. Ja, der Radler hat eine Fülle nostalgischer Erinnerungen losgetreten, Erinnerungen an eine Zeit, in der die Menschen direkter miteinander sprachen und noch niemand twitterte oder per Smartphone Nachrichten schickte.

Wäre es nicht irgendwie netter, so denkt man auf dem Weg in die Innenstadt weiter, wenn viel mehr Signale auf diese sehr persönliche Weise gegeben würden? Wie in dem uralten Witz, in dem ein Beamter im ostfriesischen Polizeiauto "Tatütata" singt und der zweite aus dem Schiebedach "Blaulicht! Blaulicht!" ruft. Eigentlich eine großartige Idee. Womöglich würden Rettungsfahrzeuge auf Autobahnen und Landstraßen viel besser durchkommen, wenn auf dem ersten Wagen jemand säße, der laut "Rettungsgasse! Rettungsgasse!" riefe. Damit er besser gehört wird, könnte er ein Megafon mit sich führen. Vielleicht würden die Autofahrer dann leise lächeln und einfach ohne zu zögern Platz machen.