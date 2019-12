Humor hat sie, die S-Bahn. Was man an ihrem Adventskalender sehen kann

Jeden Tag ein Türchen: Über einen Adventskalender freuen sich Groß wie Klein im Dezember, ja sie erleichtern einem sogar das morgendliche Aufstehen. Dass man zur Adventszeit als Pendler immer besonders schnell aus dem Bett springt, liegt aber wohl weniger am Adventskalender, sondern ist eher als Sicherheitsmaßnahme zu sehen. Denn dieses Jahr bietet auch die S-Bahn München wieder ihren Adventskalender an. Jeden Morgen wacht man als Pendler auf und ist gespannt, was einen an diesem Tag auf den Weg in die Arbeit erwartet. Eine technische Störung? Eine Signalstörung? Oder doch ein Notarzteinsatz?

Diejenigen, die es nicht erwarten können, öffnen schon die Verkehrs-App, bevor sie aus dem Haus gehen, während sich die ganz Mutigen ahnungslos auf den Weg zum Bahnhof machen. Die S-Bahn München ist auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue für eine Überraschung gut. Die Türchen wiederholen sich nur selten: Mal fallen S-Bahnen aus, mal wird am Bahnsteig durchgesagt, dass ein Zug ausfällt, doch wenige Minuten später fährt er dann doch ein. Oder man denkt, man steigt in die S2 ein, innen ist sie dann aber plötzlich eine S3. "Bitte lehnen Sie sich nicht an die Türen, einige sind defekt und könnten sich während der Fahrt öffnen!", warnt der S-Bahnfahrer der überfüllten S2 zwischen Laim und Obermenzing sogar an einem Nachmittag. Man hat also noch nicht einmal die Wahl, ob man ein Türchen öffnen möchte oder nicht.

Am spannendsten ist aber das Türchen des "Ersten Schnees". Was wird es dann wohl geben? Schließlich kommt der Wintereinbruch wie immer unerwartet. Doch wahrscheinlich könnte an diesem Tag selbst ein Rentierschlitten auf Gleisen keinen Pendler mehr überraschen. Sprachlos war man aber vielleicht doch, als die nette automatische Stimme in der S-Bahn gut gelaunt und in gekünsteltem Bairisch durchsagte: "Und denkts dro, heit wird die zweite Kerze angezündet." Am Samstag! Da hoben die Fahrgäste nur noch die Hände zum Himmel. Diese Falschmeldung war in der App nicht angekündigt. Eines muss man ihr lassen: Humor hat sie, die S-Bahn München.