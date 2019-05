8. Mai 2019, 22:24 Uhr Mitten in der S-Bahn Homo ektothermus

Pendler entwickeln sich zu einer neuen Spezies, die in Arktis-Ausstattung den subtropischen Temperaturen in den überfüllten und meist verspäteten Zügen trotzen - oder wie sonst ist es zu erklären, dass sie diese Fahrten ohne Hitzekollaps überstehen

Kolumne von Anika Blatz

Dass auf die S-Bahnen kein Verlass ist, ist nichts Neues. Störungen, Sperrungen, Ausfälle - alles bekannt. Schrecklich eintönig ist das. Und weil die Verantwortlichen wissen, dass der anspruchsvolle Fahrgast vor Langeweile schnaubt und mit den Augen rollt, wenn die immer gleiche Weichenstörung auf der Stammstrecke als Ausrede für die Unannehmlichkeiten herhalten muss, liefert die Bahn zumindest wechselnde Begründungen. Dem leiderprobten Pendler soll wenigstens ein wenig Kreativität und Raffinesse geboten werden.

Was der aufmerksame S-Bahn-Fahrer gerade jetzt, wo es wieder kälter geworden ist, im bunten Strauß der Rechtfertigungen jedoch vermisst, ist folgende Lautsprecherdurchsage: "Sehr geehrte Damen und Herren, die Ankunft der S 2 verzögert sich aufgrund eines ärztlichen Einsatzes wegen hitzebedingten Kollapses mehrerer Fahrgäste. Wir bitten um Ihr Verständnis". Da hätte man Verständnis. Denn es ist schon eigenartig, dass sich derartige Fälle nicht regelmäßig ereignen, wenn man sich in den durch Heizung und menschliche Ausdünstungen subtropisch temperierten Bahnen so umschaut. Von unzähligen Textillagen eingepfercht, erkämpft sich da der Pendler behäbig seinen Sitzplatz, um dann - wohlgemerkt unverändert dick eingepackt in seiner Arktis-Ausrüstung - 30 Minuten vor sich hin zu garen.

Warum ist das so, fragt sich da der wohl temperierte Mensch. Und wie hält man das aus? Liegt es an der Grippewelle? An den allgegenwärtig warnenden Worten "Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich", die so tief ins Unterbewusstsein einsickern, dass lieber aufsteigender menschlicher Dampf in Kauf genommen wird, als den Reißverschluss der Daunenjacke wenigstens zu öffnen oder zumindest die Kapuze abzunehmen. Oder kann man sich hier einer Redensart bedienen, die ursprünglich den Gegnern des offenen Fensters vorbehalten war: "Lieber erstunken als erfroren".

Vielleicht gibt es aber auch eine neue Spezies unter uns: Pendler, die es durch jahrelanges und hartes S-Bahn-Training geschafft haben, von der beim Menschen üblicherweise konstanten Körperkerntemperatur auf ein wechselwarmes Dasein umzustellen. Falls dem so ist, möge sich der Homo ektothermus doch zu erkennen geben und eine Anleitung liefern. Denn bequemer als den Mantel abzulegen wäre die automatische Anpassung allemal.