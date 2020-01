Hui, wie die Zeit vergeht. Die kleine Australian-Shepherd-Hündin Müsli ist nun schon sieben Monate alt. Und vieles hat sich im Alltag gefestigt. Das Autofahren, der Fress-Rhythmus, das Gassigehen. Und auch das Schlafen. Das Zukörbchengehen zum Beispiel ist ein Ritual geworden. Wie bei Kindern. Es werden keine Schlafliedchen gesungen, nein, nein. Aber alles geht seinen Gang. Zu Beginn heißt es: "Komm, Müsli. Wie gehen in die Heia!" Müsli marschiert dann schnurstracks in Richtung Schlafzimmer und positioniert sich sitzend neben dem Bett von Frauchen. Dort wird in aller Ruhe gewartet, bis diese ins Bett schlupft. Und dann geht's los. Mit einem Satz springt Müsli nur mit dem Oberkörper aufs Bett - denn ganz aufs Bett darf sie nicht - und sucht sich einen Eingang unter die Bettdecke. Sie findet Frauchens Füße und schleckt sie mit ganzer Hingabe ab. Fertig damit, kommt ein zerzauster Hundekopf unter der Decke wieder zum Vorschein. So nach dem Motto: Fertig geputzt! Es folgen ein Streichler und die klare Aufforderung: "Gute Nacht, ab ins Körbchen!" Müsli legt sich sofort hinein, seufzt leise und schläft.

Sensationell. Und das Beste - sie kann auch lang schlafen. Das erste Aufwecken mittels Vorderpfoten-Stupser um 9 Uhr. Kurz wird die Gartentür aufgemacht, das kleine Geschäft erledigt und sofort wird sich wieder eingerollt. Bis 10 Uhr. Wau, was für ein Ferien-Müsli. Schock am ersten Arbeitstag: Der Wecker klingelt um sieben. Müslis verschlafener Blick: Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie würmelt weiter im Körbchen. Frauchen geht in die Dusche. Müsli bleibt liegen. Frauchen zieht sich an. Müsli bleibt liegen. Erst das Halsbandgeklapper mit der Aussicht auf das Gassigehen macht mobil. Tja, vorbei ist's mit dem Ferienschlummer. Der Alltag beginnt wieder. Igitt.