2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Mitten in der Region Spitz auf Knopf

Knöpfe sind zum Drücken da. Das dachte sich auch ein Zweijähriger und löste einen Polizeieinsatz aus

Kolumne von David Holzapfel

Was ist der Knopf nicht für eine wunderbare Erfindung. Gemeint ist hier nicht etwa die Variante, die einem das bedenklich gespannte Hemd nach dem ausschweifenden Weihnachtsessen mit der Verwandtschaft notdürftig zusammenhält und die versammelte Familie vor unfreiwilligen Entblößungen bewahrt. Nein, vielmehr ist die Rede vom gesellschaftlich vollkommen unterbewerteten Druckknopf. Zu finden beinahe überall: Er kann Zugtüren dazu bewegen, sich zu öffnen, er haucht dem heimischen Fernsehgerät Abend für Abend neues Leben ein und in die falschen Hände geraten kann er sogar einen Weltkrieg auslösen.

So ganz nebenbei taugen Knöpfe auch durchaus als Statussymbol: Der amtierende amerikanische Präsident und Twitterenthusiast Donald Trump brüstete sich gegenüber seinem nordkoreanischen Pendant, Kim Jong-un, auf selbiger Plattform vor kurzem nicht etwa damit, ein vergoldetes Hochhaus oder eine - vermutlich ebenso vergoldete - Boeing 757 sein eigen nennen zu können. Vielmehr verkündete er mit stolzgeschwellter Brust, er habe einen ungemein größeren Atomknopf auf dem Büroschreibtisch stehen als sein Arbeitskollege jenseits des Pazifischen Ozeans. Ob eben diese Vorrichtung ebenfalls vergoldet ist, ist nicht überliefert.

Ein Knopf-Exemplar der Variante "Überfall-Alarm" versetzte eine gesamte Polizeiinspektion in der Region unlängst in helle Aufregung. In Windeseile machten sich die Gendarmen auf den Weg, dem Ursprung der Alarmierung in einer Bankfiliale auf den Grund zu gehen. Auf das Schlimmste gefasst, trafen die Gesetzeshüter vor Ort jedoch nicht - wie möglicherweise angenommen - auf eine zwielichtige Verbrecherbande à la Bonnie & Clyde, bestückt mit rauchenden Colts und prall gefüllten Geldsäcken, sondern vielmehr auf zwei überraschte Putzkräfte. Die Eheleute hatten ihren zweijährigen Sohn mit zur Arbeit genommen. Im Zuge seiner Erkundungstour innerhalb der Filiale stieß der kleine Entdecker wohl irgendwann auf einen versteckten Alarmknopf. Und vermutlich kam der Bub nach reiflicher Überlegung letztlich zu dem Schluss, dass ein Knopf ja im Grunde dazu konzipiert worden sein muss, um gedrückt zu werden, wäre seine Existenz ansonsten doch recht fragwürdig. Die daraus resultierenden Folgen sind bekannt. Welch ein Glück für die Bewohner dieses Planeten, dass das Ehepaar nicht als Putz-Duo im Oval Office angestellt ist.