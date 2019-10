Man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Diese alte Weisheit ist - wie so viele alte Weisheiten - natürlich nur zum Teil richtig. Denn wer einfach irgendwo und irgendwie und für irgendwas Geld ausgibt, hat am Schluss schlicht weniger davon. Wer also beim Geldausgeben Geld verdienen will, muss schon einen guten Plan haben - oder einen guten Appetit.

Denn, so erklärt es die Lohnsteuerhilfe in einer aktuellen Pressemeldung, wer ordentlich spachtelt und dabei auch noch großzügig Einladungen ausspricht, isst und trinkt unter Umständen sogar umsonst, die Rechnung übernimmt das Finanzamt. Was komisch klingt, erläutert die Lohi ausgerechnet am Beispiel des teuersten Volksfests der Welt: der Wiesn. Wer nämlich dorthin einlädt, kann - wenn er alles richtig gemacht hat - "einen Steuervorteil von 70 oder gar 100 Prozent der Ausgaben" bekommen. Voraussetzung ist allerdings - und da wird es gerade auf der Wiesn anspruchsvoll - eine lückenlose Dokumentation. Unter anderem braucht es dazu eine Rechnung des Wiesnwirts mit dessen Anschrift, die Namen sämtlicher Gäste, bei Trinkgeld eine Quittung der Kellnerin und natürlich einen glaubwürdigen Zweck, warum das Ganze jetzt ein wichtiger Business-Termin war. Dabei ist durchaus etwas Kreativität gefragt, einfach "Geschäftsessen" reiche nicht, so die Lohi, "Neukundengewinnung", "Anbahnung einer Kooperation" oder auch "Mitarbeitermotivation" dagegen schon.

Einen Haken hat die Sache aber leider doch: Wer jetzt einfach eine Firma mit dem Zweck gründet, regelmäßig Veranstaltungen abzuhalten, bleibt auf den Kosten sitzen. Das Finanzamt gewährt nur entsprechende Steuernachlässe, zahlt aber bedauerlicherweise keine Wirtshausrechnungen. Schade eigentlich, aber wer kein Geld ausgibt...