Mitten in der Region

Was den Vögeln schmeckt, das verachten auch Eichhörnchen nicht. Interessante Beobachtungen an einer Futterstation

Weihnachten steht quasi vor der Tür. Das Fest bringt natürlich die obligatorische Weihnachtsgans, Lebkuchen, Plätzchen und Nüsse mit sich. Wird wohl auf die Hüften schlagen. So ist das auch bei den Journalisten in einer SZ-Redaktionsstube der Region. Weihnachten ist zudem das Fest der Nächstenliebe. Da passt es ins Bild, dass eine Redakteurin, die sich gerne Themen rund um Umwelt- und Artenschutz sowie Landwirtschaft widmet, eine insektenfreundliche kleine Blumenwiese auf dem begrünten Flachdach am Rande der Büros angelegt hat. Einen Meter darüber hat sie zwei Futterstationen aufgehängt - gefüllt mit verlockenden Sonnenblumenkernen. Auf dass auch die Vögel möglichst unbeschadet durch den harten Winter kommen.

Zum Hamstern setzt sich freilich regelmäßig ein ziemlich schräger Vogel an diesen reich gedeckten Tisch: ein Eichhörnchen. Der ungebetene Gast entert die Futterstation, greift sich Sonnenblumenkerne, lugt frech und gleichermaßen misstrauisch durchs Fenster und beobachtet verstohlen, wie drin gearbeitet wird. Erwidern die Zweibeiner hinter ihren Computerbildschirmen den Blick, ist das beim Mundraub ertappte braune Tier flink wie der Blitz auch schon weg und davon. Eichhörnchen sind immer auf dem Sprung. Deshalb können sie es sich gar nicht leisten, zu viel Speck um die Hüfte herum anzusetzen. Wieselflink zu sein ist ihre Lebensversicherung.

Wollen wir in den Wochen der Völlerei nicht alle Hoffnungen in die noch weit entfernte Fastenzeit setzen, dann sollten wir den üppig gefüllten Weihnachtsteller auslichten und dem braunen Wirbelwind ein paar Nüsse für den maßvollen Winterspeck auf die verwelkte Blumenwiese platzieren. Es wäre eine Win-win-win-Situation: Profitieren würden gleichermaßen Eichhörnchen, Menschen und Vögel.