7. Januar 2019, 21:50 Uhr Mitten in der Region Rofl mit Best Ager

Die Kommunikation zwischen den Generationen ist nicht immer leicht, aber man kann ja voneinander lernen

Kolumne von Michael Morosow

Die Jugend sei maulfaul geworden, murren gerne die Oldies und Gruftis, die auch heute noch umständlich ganze Sätze formulieren, am Telefon oder auf dem Briefpapier. Sie hängen halt noch alten Kommunikationstechniken nach, bei denen zum besseren Verständnis Subjekt, Objekt und Prädikat in korrekter Reihenfolge verwendet und, das muss man sich mal vorstellen, sogar Punkt und Komma gesetzt werden. Auf diese orthografischen Extras legt die Smartphone-Generation keinen großen Wert mehr. Kostet unnötig Zeit. Und nachdem bekanntlich in der Kürze die Würze liegt, tippt der Hansi in sein iPhone nicht etwa: "Ich habe mich vor Lachen auf dem Boden gewälzt", sondern einfach: "rofl" (rolling on the floor, laughing) und hängt dem Text einen "Smiley" an.

Es versteht sich, dass für Hansis Opa das SMS-Deutsch und der Abkürzungsfimmel (Aküfi) ein böhmisches Dorf sind. Wenn der Alte ein Best Ager ist, kann ihm geholfen werden. Für diese Gruppe der vitalen, modebewussten und erlebnishungrigen Oldies im besten Alter bieten Volkshochschulen und andere Organisatoren Kurse zum Thema "Smartphone / iPhone /Tablet für Senioren" an. In kleinen individuellen Gruppen lernen dabei die Teilnehmer, mit ihrem Gerät im Internet zu surfen, E-Mails zu schreiben, mit Skype zu telefonieren, Fotos zu schießen und zu versenden sowie Apps zu installieren.

Weil sich auch blutige Anfänger für diesen Kurs interessieren könnten, werden die Teilnehmer gebeten, den Akku ihres eigenen Gerätes vorher aufzuladen. Und das Beste dabei: Oft sind es Jugendliche, die ihnen dabei zur Hand gehen. Ein kleiner Tipp für die Best Ager vorneweg: Keine Ahnung heißt kurz "ka".