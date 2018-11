7. November 2018, 22:19 Uhr Mitten in der Region Platzreife für den Vierbeiner

Hunde sind nicht immer willkommen - zum Beispiel auf dem Golfplatz. Die Mitglieder eines Clubs stimmen jetzt darüber ab, ob ein Hundetag eingeführt wird

Kolumne von Otto Fritscher

Manche Tierfreunde haben ihren Hund ja so gern, dass sie den vierpfötigen Liebling gleich überallhin mitnehmen wollen, sogar ins Bett. Sehen sie auf einer Ladentür das "Wir müssen leider draußen bleiben"-Schild, fühlen sie sich sogleich diskriminiert, aber weit mehr fühlt sich vermutlich noch ihr Wauwau zurückgesetzt, der sogleich mit einem Leckerli getröstet werden muss. Und wer beim Joggen einen Hundebesitzer mal vorsichtig darauf hinweist, dass Hunde im Trinkwasserschutzgebiet an der Leine zu führen sind, erntet häufig weit Deftigeres als nur böse Blicke. Sicher, das mögen Ausnahmen und Momentaufnahmen sein. Aber es gibt immer wieder Situationen, in denen Herrchen oder Frauchen partout nicht auf ihren Hund verzichten möchten.

Auf dem Golfplatz zum Beispiel. So ergeht es etwa einem Mitglied eines Golfclubs, das sich darüber ärgert, dass Pepe, ein "achtjähriger, sehr wohlerzogener Mischling", wie die Besitzerin meint, nicht von Loch zu Loch mitlaufen darf, angeleint natürlich. Der Hund sei "absolut golfplatztauglich", heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder des Golfclubs, der seine Anlage in der Region betreibt. So sei es vorgekommen, dass sie "in diesem wunderbaren Golfsommer sehr wenig zum Spielen gekommen" sei "und häufig fremdgehen musste" bei einem anderen Golfclub, wo das Mitführen von Hunden "unbeschränkt erlaubt" sei. Die Golfer dort hätten "ausnahmslos positiv" auf Pepe reagiert, nur eine Gastspielerin nicht, erinnert sich die Hundefreundin. Wofür sie aber Verständnis habe, denn sie wisse, dass Hunde nicht in allen Menschen positive Gefühle wecken. Dennoch: In der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend wird nun der Antrag behandelt, Hunde an einem Tag der Woche auf den Platz zu lassen. Dies sei die einzige Möglichkeit für Leute, die einen Hund haben und diesen tagsüber nicht anderweitig unterbringen können, "ohne große Not" Golf zu spielen. Ob sich die Mitglieder als Hundefreunde erweisen? Sicher ist nur, dass Hunde ins Clublokal reindürfen - aber natürlich nicht mitstimmen können. Wau!