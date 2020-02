Der Biber nagt sich durch die Amperauen, manchmal erblickt man einen Hasen oder ein Reh am Waldesrand, oder auch eine Schildkröte auf einem gestrandeten Baum, die sich den Panzer in der Sonne wärmt. Das ist hübsch anzusehen, aber relativ langweilig im Vergleich zu anderen Landstrichen. Erinnert sei an das urwüchsige Monster von Loch Ness, an Bigfoot und seinen asiatischen Cousin, den Yeti, und nicht zu vergessen den legendären Chupacabra, der Ziegen oder Schafe wie ein Vampir in die Kehle beißt und ihnen das Blut aussaugt.

All diese interessanten Kreaturen haben eines gemein: Es ist fraglich, ob sie wirklich existieren. Gesichtet werden sie trotzdem immer wieder. Vielleicht bekommt gerade auch der Landkreis so ein Wunderwesen. Seit fünf Jahren kann man der Genese einer mythischen Tiergestalt zusehen. Chucky heißt das Wesen. Wer nun an eine mordende Puppe denkt, ist wahrscheinlich Horrorfilmfan, liegt aber total daneben. Chucky ist ein Hund, der, zumindest was die Frisur angeht, ein bisschen so ausschaut wie Bigfoot. Es handelt sich um einen kniehohen und damals noch jungen Mischlingsrüden, der vor nun schon fast fünf Jahren seinem Frauchen zwischen Dachau und Karlsfeld entlaufen ist. Das ist traurig, aber zugleich rührend, weil die Halterin treu zu ihrem Chucky hält und trotz der vielen ins Land gegangenen Jahre immer noch nach ihm sucht - und mit ihr Tausende ehrenamtlicher Chucky-Fahnder, die die Ereignisse auf einer eigens dazu eingerichteten Facebook-Seite verfolgen.

Die letzte Sichtung war demnach vor zwei Wochen, wie ein unscharfes Foto beweisen soll. Auf regennassem Asphalt sieht man im Schein einer Straßenlaterne etwas Haariges durch die Nacht trotten, es hat vier Beine, Fellfarbe und Größe würden zu Chucky passen. Aufgenommen wurde die mysteriöse Gestalt im mittelfränkischen Höchstadt an der Aisch, rund 200 Kilometer von Dachau entfernt. Wau, so weit reicht sein Ruhm also schon! Wenn Chucky eines Tages doch noch heimkehrt zu Frauchen, wird er eine lebende Legende sein.