7. Mai 2019, 22:15 Uhr Mitten in der Region Kleine Spione

Es gab einmal ein wunderbares Buch: "Harriet - Spionage aller Art" von Louise Fitzhugh. Der elfjährigen Heldin eifern Kinder damals und heute nach

Kolumne Von Nicole Graner

Einst, vor vielen, vielen Jahren, als Kind, war es das Spannendste, Verbotenes zu tun. Ausgelöst von einem wunderbaren Buch: "Harriet - Spionage aller Art" von Louise Fitzhugh. Die elfjährige Heldin hatte nämlich eine eigene Spionagekluft und ein Werkzeug, das sich die Spionin mit einem Haken an die Jeans hängt. Alles wird beobachtet, die Nachbarn zum Beispiel, dabei jede Kleinigkeit in ein Tagebuch geschrieben.

Was für eine Idee! Sofort nachgemacht. Also hängte man sich Taschenmesser und Taschenlampe an den Gürtel, kletterte im Garten über Zäune, schlich sich in Garagen, lauschte Gesprächen. Einmal, das war spannend, saß man verborgen in einer kleinen Nische zu einem Balkon. Die Gittertür war ja offen. Und hörte, wie die Nachbarin - eine Frau mit blondem, auftoupiertem Haar und hoher Stimme - ihren Mann mit dem Spitznamen "Herzilein" umgurrte. Plötzlich flog die Gittertüre zu. Jemand hatte sie von der Garage aus zugemacht. Der Rückweg war verbaut! Blieb nur noch das Garagendach ... Und wenn einen dann jemand sah?

Neulich an einem Samstagmorgen, Kinder spielen im Nachbarsgarten. Man hört es durch das geöffnete Fenster. Später der Schreck. Schwarze, erdige Fußabdrücke auf der Terrasse, verschmierte Zeichnungen auf der Balkontür und ein mit dem Schuh eingekratztes "M" im Kies. Wer war denn da als heimlicher Gast unterwegs gewesen? Der Blick auf den Zaun. Eine Latte - sie war schon immer locker, war verschoben, ein kleiner Durchschlupf entstanden. "Sag mal, Markus (wir nennen ihn so)", fragt die Betroffene den spielenden Nachbarsjungen, "warst Du in unserem Garten?". Heftiges Kopfschütteln. "Nein!" Die Gesichtsfarbe des kleinen Kerls wird rot. So rot wie seine dreckigen Gummistiefel. "Wirklich nicht? Wie kommt dann aber diese ,M' auf den Kiesweg?".

"Weiß nicht", sagt er mit piepsiger Stimme. Seine Angst ist sichtbar. "Na gut." Man sagt es milde und lächelt. Saß man doch selbst einmal heimlich bei Herzilein auf dem Balkon.