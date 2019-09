Mitten in der Region

Warum es nicht immer so einfach ist, etwas für die Umwelt zu tun

Das Gewissen hatte irgendwann gesiegt, ein neues Auto war fällig. Weg mit dem alten Diesel-Stinker, her mit einer Kiste, die neueste Abgasnormen erfüllt - und auch sonst dies und das kann. Schilder mit der geltenden Höchstgeschwindigkeit lesen beispielsweise - und mit einem "Ping" kommentieren, wenn sich der Fahrer nicht dran hält. Bremsen, wenn man dem Vordermann zu nah kommt, hektisch am Lenkrad ruckeln, wenn man ohne Blinker die Fahrspur wechselt, den Fahrer aufmerksam machen, wenn er zu müde wird - kein Witz. Wildes Piepen, wenn beim Rückwärtsfahren auch nur ein Grashalm zu nah an das Heck gerät - oder, wenn man sich nicht eine halbe Sekunde, nachdem man im Auto sitzt, angeschnallt hat. Wer sich bis dahin zum Rückwärtseinparken vom Gurt befreit hatte, lernt schnell, das zu lassen.

Fühlt sich der freiheitsliebende Mensch bis dahin höchstens milde gegängelt, offenbart der Tyrann sein wahres Gesicht, sobald er das erste Mal fünf Wochen ohne längere Überlandfahrt hinter sich gebracht hat. "Abgasfilter voll, Reinigungsfahrt jetzt!", ordnet das Display in oranger Warnfarbe an, den Imperativ unterstreicht ein bis dahin nicht gehörtes Gong-Geräusch - und wer gerade keine Zeit hat, zu der dann notwendigen längeren Autobahnfahrt aufzubrechen, der lernt den Karren mal so richtig kennen.

Die Aufforderung zur Reinigungsfahrt steigert sich binnen Kürze zum dringenden Befehl, jetzt in die Werkstatt zu fahren, immer neue Leuchten und Tonkombinationen vermitteln eine gewisse Panik, bis die Fahrerin aufgibt und für die ohnehin geplante Fahrt nach Allershausen die Autobahn wählt. Und weil die Strecke wohl nicht lang genug ist, um die Reinigung in Gang zu setzen, auch noch nach Pfaffenhofen braust - oder brausen würde, wenn die Verkehrslage es denn zuließe. Hartnäckig besteht der Wagen auch auf der Rückfahrt weiter auf die "Reinigungsfahrt, jetzt!", der dafür notwendige Mechanismus aber springt nicht an.

Die Erklärung liefert wenig später der doch noch zu Rate gezogene Experte in der Werkstatt: Ein bisschen hochtouriger müsse man da unterwegs sein - und auch noch ein bisschen länger, sagt er. Was zu einer neuerlichen Autobahnfahrt führt, dieses Mal in Richtung Landshut. Und wegen der Baustellen auf dem Weg dorthin, dann auch noch weit über Landshut hinaus, bis man endlich mal richtig lang Gas geben kann. Ohne Ziel. Mit dem Auto, das man aus Umweltgründen gekauft hat.