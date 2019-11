Wenn der Nebel nicht mehr weichen will, die Tage trübe und ohne Sonne sind, beginnt die Sehnsucht nach dem Frühling zu wachsen - bevor überhaupt eine einzige Flocke Schnee gefallen ist. Das ist normal. Das ist Teil des Kreislaufs. Wie den Garten im Herbst von Blätterbergen der Nachbarbäume zu befreien. Diesen Kreislauf kennen auch die Tiere. Alles folgt einem Plan. So wie die beiden gartenbekannten Eichkatzerl - liebevoll "Emma" und "Laus" genannt - die in aller Wuseligkeit und Eile jetzt ihre Nüsse verstecken. Da werden Blumentöpfe zu Verstecken erkoren, da werden im noch liegen gebliebenen Erdsack kleine Leckereien versteckt oder gar in Arbeitshandschuhen. Gut, manche Nüsschen landen auch in einer Laterne, in Windlichtern oder auch in zu lüftenden Schuhen. Wie gesagt "Laus" hat es eilig. Kleine Fehlplanung.

Ja, und die Vögel. Sie warten. Ganz geduldig, bis das kleine, an einem Zierapfel baumelnde Häuschen mit Winterstreufutter wieder gefüllt ist. Und man hört es, kaum dass die Kerne dort liegen, aus verschiedenen Richtungen piepsen. Aha, das Networking hat begonnen, die Nachricht wurde weitergegeben. Kaum hat man den Garten verlassen, kommt der erste Kundschafter. Am nächsten Tag bereits: Hochbetrieb. Der Igel hat das Rascheln im Blätterhaufen beendet. Er macht bereits sein Nickerchen.

Und da wären noch Friederike. Oder Franziska. Egal. Die Mäuse haben auch bestimmte Plätze, die sie aufsuchen und sich kuschelig einrichten. Der Brunnen zum Beispiel. Gerade wurde er entleert und von Blättern befreit. Der Deckel zum Schutz darüber gelegt. Da fiel dem Gärtner am nächsten Morgen ein, dass er das Becken doch noch lieber putzen wollte. Er übersah das Schild: besetzt. Er hob den Deckel. Und da, das Wohnzimmer schon gemütlich mit kleinen Zweigen, Rindenmulch und Blättern eingerichtet, hockte schon Friederike. Oder Franziska. Solange wohnt sie nun da, bis der Frühsommer kommt. Da wird das Wasser eingelassen. Für die Vögel, die dann den Buschfunk einschalten, um die Badesaison zu eröffnen.