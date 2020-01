Wer den Familiennamen Bluhme trägt, erhält bei Telefongesprächen meist sehr erfreute Zurufe: "Blume - das ist ja mal ein schöner Name!" Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken. Wer Bluhme heißt, gehört nämlich zu den Menschen, die ihren Namen immer mit einer Anmerkung versehen müssen. Also: Bluhme mit H. Be-el-u-ha-em-e. Was wiederum meist zu großem Erstaunen beim Gegenüber führt und zu der Frage, was denn da schief gelaufen sei. Eine befriedigende Antwort konnte bislang nicht gefunden werden - womöglich hat sich einer der Namensträger in grauer Vorzeit mal verschrieben. Was allerdings nicht so toll wäre, denn ein Familienname mit Rechtschreibfehler ist für eine Journalistin nicht gerade ein Aushängeschild.

Aber noch viel schlechter dran sind alle Meiers (mit ei, ai oder ay) oder die Schmidts (mit tt oder d). Man kann das Ganze auch ein wenig aufpeppen, wer zum Beispiel Pech heißt (wie Glück), Tempel (wie Kirche) oder wie eine Bekannte Andersch (genau so). Zuweilen ist es aber gar nicht so wichtig, auf dem H in Bluhme zu beharren. Zum Beispiel beim Reservieren eines Tisches. Da hat jüngst die Tochter drei Plätze auf den schönen Namen Blume gebucht. Aufs H hat sie verzichtet, braucht ja in dem Fall niemand.

Im Lokal fragt die Bedienung höflich nach unserem Namen. "Drei Plätze für Blume?" Sie runzelt die Stirn. Sucht im Buch auf und ab. Nichts zu finden. Wirklich Blume? Dreifaches Nicken. Irgendwie komme ihr der Name bekannt vor, murmelt sie vor sich hin und durchforstet das Buch. Die Tochter schaltet sich ein: Drei Plätze, 19 Uhr, am Fenster. Die Frau strahlt. Reservierung gefunden! Allerdings unter leicht verändertem Namen. In der Liste steht: Lunge. Während die drei Bluhmes über die Verwechslung noch länger diskutieren, sind sie sich in einem Punkt sofort einig: Schön, dass wir nicht Lunge heißen, Lunge wie Niere.