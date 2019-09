Artenvielfalt ist gefühlt das Wort des Jahres, erst Bürgerbegehren, dann Blühwiesen - und jetzt sitzt da eines Morgens dieses kleine Spinnentier in der Küche in einem nächtens gewobenen Netz zwischen Getreidemühle und Smoothie-Mixer. "Die darf bleiben", beschließt der Familienrat. Natur braucht Raum, das hat man bei den Debatten um die Artenvielfalt gelernt. Dem Garten ist das schon anzusehen, warum nicht auch der Küche, zumal Spinnen, wie der gelehrte Sohn des Hauses doziert, wirklich nützlich sind. Tags darauf hat das Tierchen auch einen Namen - "Spinni".

In den folgenden Wochen macht sich das neue Haustier tatsächlich wohltuend bemerkbar, die Fruchtfliegen werden weniger. Bald zeigt sich ein Kreuz auf dem Rücken des dicklichen Körpers, es ist also eine Garten-Kreuzspinne. Giftig ja, aber wegen der sehr kurzen Giftklauen (!) ungefährlich für den dickhäutigen Menschen. Verfängt sich aber eines der Mücklein in Spinnis Netz, kommt das sonst meist bewegungslos in selbigem hängende Tier mit rasender Geschwindigkeit an, packt die Beute, spinnt sie ein und lässt sie verschwinden, entweder einverleibt oder in einer dunklen Ecke unter dem Küchen-Hängeregal verstaut. Auch Versuche werden gestartet, etwa, was Spinni macht, jagt man ihr mehrere Fruchtfliegen gleichzeitig ins Netz. Und ja, sie fetzt hin und her und tötet alle.

Womit keiner im naturaffinen Haushalt gerechnet hat: Kreuzspinnen wachsen schnell. Das Erschrecken ist nicht in den Griff zu kriegen, die Gänsehaut beim Betrachten von Spinnis Beutezügen auch nicht. Die Mutter des Hauses arbeitet nur noch an der linken Ecke der Anrichte, die Tochter verzichtet auf Smoothie und Getreidebrei, und irgendwann ist der Tag von Spinnis Umzug gekommen. Der Sohn transportiert sie vorsichtig in den Garten, alle Mitbewohner sind dabei, ein bisschen traurig und mit schlechtem Gewissen, denn wirklich strapazierfähig scheint die Liebe zur Natur nicht zu sein. Trost bringt das Tierlexikon. Danach meiden Kreuzspinnen menschliche Häuser, denn Wärme und niedrige Luftfeuchtigkeit lassen sie austrocknen.