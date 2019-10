Als ahnungsloses Landei, welches das Glück hat, nicht allmorgendlich mit Unbekannten dicht zusammengequetscht in einer S-Bahn nach München zum Arbeiten fahren zu müssen, ist man zwangsläufig mit einer gewissen Naivität gesegnet. Das Personensammelgefährt auf den Gleisen suggeriert beim sporadischen S-Bahn-Fahrgast irgendwie Zuverlässigkeit und, ja - da mag der erfahrene Pendler schmunzeln - auch eine Form von Pünktlichkeit. Obschon freilich selbst das Landei schon mal was gehört hat vom berühmten Münchner S-Bahn-Chaos.

Mit diesem Hintergrund-Nichtwissen wählt also das Landei für einen wichtigen Morgentermin in München als Transportmittel die S-Bahn. Dass das Auto in der Rushhour höchstens als Katalysator für verdrängte Aggressionen dienen kann, ist selbst dem Naivsten klar. Und so vergeht die erste Viertelstunde am S-Bahngleis mit sorgloser Warterei. Doch als auch die Abfahrtszeit für die laut Fahrplan zweite S-Bahn ohne Durchsage oder Gemurre der vielen Wartenden verstreicht, fragt das Landei bei den offensichtlich erfahreneren Fahrgästen nach.

Resigniertes Kopfschütteln und Schulterzucken sind die ersten Reaktionen. "Personen im Gleis", ruft jemand. In dem Informationsvakuum, in das die DB als Betreiber der S-Bahn ihre Fahrgäste schickt, ist man für jeden noch so kleinen Inhalt dankbar. Selbst als nach einer halben Stunde auf dem Bahnsteig die erste Durchsage kommt, ist die Dankbarkeit der Wartenden geradezu greifbar - wenngleich aufgrund der Akustik kaum einer den Text versteht. Jedenfalls dauert es nur noch Minuten, bis tatsächlich eine S-Bahn Richtung München kommt. Dort endlich und nur mit geringer Verspätung am Ziel angekommen, ist man über das Erscheinen des Landeis überglücklich: Man habe Termine mit weiteren Klienten. Aber die seien alle vom S-Bahn-Chaos aufgehalten worden.