Laut der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind zweispurige Stadtstraßen in Deutschland zwischen 5,50 und 7,50 Metern breit. Nun hat man zwar selbst nicht ausgemessen, wie breit die Schleißheimerstraße an der Kreuzung zur Martin-Huber-Straße ist, was man jedoch mit Sicherheit sagen kann: Die Distanz über die Straße zurückzulegen, bevor die Ampel wieder auf rot umschaltet, ist nahezu unmöglich - selbst dann, wenn man just in der Millisekunde losläuft, in der die Ampel auf grün umschaltet.

Nun ist man selbst noch ziemlich gut zu Fuß und, das dachte man zumindest bislang, eher von der Sorte schnelle Geherin. All das hilft indes recht wenig, denn wenn man nicht in einen leichten Trab verfällt oder beginnt zu rennen, hat man anscheinend keine Chance, die Straße in der dafür vorgesehenen Zeit zu überqueren, wenn man auch nur zwei Meter entfernt von der Ampel steht. Denn direkt an der Ampel warten tut man ja ehrlichweise nur in vielleicht der Hälfte aller Fälle. Hin und wieder wurde die Straße sogar deshalb schon quer gekreuzt, sprich nicht an der dafür vorgesehenen Markierung - obwohl das natürlich streng genommen gar nicht erlaubt ist. Alles mit dem Ziel, es zumindest bis zur Hälfte der Fahrbahn zu schaffen, bevor die Ampel wieder rot aufleuchtet. Denn, das versteht sich wohl von selbst, dort zu warten, bis sich das ganze Spiel wiederholt, will man auch nur eher ungern, lieber hetzt man sich.

Selbstverständlich hat man sich zwischenzeitlich auch schon gefragt, ob es an einem selbst liegt. Ist man einfach zu langsam? Entspricht das eigene Tempo womöglich nicht mehr der Norm? Offensichtlich, und das ist doch seltsam beruhigend, scheint das aber nicht der Fall zu sein: Mittlerweile hat man allmorgendlich schon eine Vielzahl an Passanten dabei beobachtet, wie sie die Straße in den dafür vorgesehenen Zeit zu überqueren versucht haben und erst am anderen Ende angekommen sind, wenn die Ampel schon wieder auf rot geschaltet hat. Aber hey, vielleicht ist es auch einfach okay, wenn man gelegentlich ein wenig langsamer ist - gerade in einer Welt, die immer mehr an Fahrt aufzunehmen scheint. Da sind zwei Minuten, die man an einer Ampel wartet, womöglich am Ende sogar geschenkte Zeit.