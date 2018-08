7. August 2018, 21:59 Uhr Mitten in Dachau Wohnungsnot im Wald

Nicht nur Menschen, auch Fledermäuse müssen um einen Schlafplatz kämpfen. Die kleinen Tiere fliehen in die Stadt - mit fatalen Folgen für sie

Kolumne von Jacqueline Lang

Die anhaltende Hitze, sie hat ihre ersten Todesopfer gefordert. Es kann insofern Entwarnung gegeben werden, als dass es sich dabei nicht um menschliche Wesen handelt. Die Opfer, es sind sehr viel kleinere Lebewesen, zählen ebenfalls zur Gruppe der Säugetiere. Die Rede ist von Fledermäusen, genauer: Fledermausbabys.

In den hiesigen Wäldern oder den örtlichen Biotopen, wie etwa dem an der Schinderkreppe, finden die kleinen Wirbeltiere immer seltener natürliche Hohlräume, die ihnen als Quartier dienen könnten. Zahlreiche Zwerg- und Bartfledermäuse siedeln sich deshalb vermehrt an oder in Häusern an. Sie bevorzugen dabei warme und zugluftfreie Plätze - genau das wird ihnen aber bei der enormen Hitze aktuell zum Verhängnis. Die dunklen Dachziegel oder Kupferbleche erhitzen sich auf bis zu 60 Grad, Temperaturen, bei denen die Tiere zu verbrennen drohen. Um den extremen Temperaturen zu entkommen, suchen sie kühlere Plätze. Doch die Jungtiere fallen dabei häufig aus dem Nest und schaffen es nicht selbst wieder zurück. Wer heruntergefallene Fledermäuse findet, sollte diese an einen kühleren und vor Katzen sicheren Platz bringen oder sie zurück in die Bäume setzen, rät der Landesbund für Vogelschutz.

Doch wer nimmt den kleinen Fledermäusen ihren natürlichen Wohnraum, wird sich manch einer nun fragen und sicherlich sofort den Mensch dahinter vermuten. Tatsächlich trifft diesen in diesem Fall keine Schuld - oder sagen wir, keine Alleinschuld. Denn tatsächlich sind es häufig größere Fledermäuse, etwa die Großen Mausohren, die die Höhlen für sich beanspruchen. Die deutlich kleinere Zwergfledermaus hat gegen die größeren Artgenossen keine Chance und ist zur Stadtflucht verdammt, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Von den Gefahren, die dort lauern, weiß sie bei ihrer Ankunft vermutlich nichts. Selbst wenn sie es wüsste: Sie würde wohl trotzdem fliehen. Ein Phänomen, wie man es dieser Tage vielerorts beobachten kann, nicht nur in den Dachauer Wäldern.

Wem keines der eigentlich so scheuen Tiere vor die Füße fällt, dem sei die Europäische Fledermausnacht empfohlen, zu der die Dachauer Vogelschützer am 25. August einladen. Treffpunkt ist um 19.45 Uhr am alten Wehr.