Mitten in Dachau

Der Streckenagent der Deutschen Bahn ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Damit niemand zum Bahnhof hetzen muss, um dort festzustellen, dass der Zug mit etlichen Minuten Verspätung eintreffen wird und doch noch genug Zeit für einen Zwischenstopp beim Bäcker gewesen wäre, schickt er allen Nutzern im Falle von Verspätungen oder Ausfällen informative E-Mails. Doch wie bei der Bahn üblich, werden die Verspätungsgründe meist nicht genauer spezifiziert: technische Störungen, Signalstörungen, Bauarbeiten... Umso verwunderlicher die Meldung des Streckenagenten, die kurz nach Mitternacht im Posteingang erscheint: "Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen bei Markt Indersdorf kommt es auf der Linie S 2 Richtung Altomünster zu Beeinträchtigungen."

Bei fleißigen Tatort- oder Alarm für Cobra 11-Zuschauern laufen natürlich sofort filmreife Szenen vor dem inneren Auge ab: Polizisten neben den Gleisen. Mitarbeiter des Spurensicherungsteams in weißen Anzügen, die im grellen Scheinwerferlicht weithin leuchten. Wilde Verfolgungsjagden über Waggons hinweg und durchs Unterholz davon. Doch einen Polizisten zu finden, der von derlei Einsätzen an diesem Tag berichten kann, gestaltet sich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Denn in den Datenbanken der Dachauer Polizeiinspektion herrscht gähnende Leere, kein passender Einsatz wurde um diese Zeit verzeichnet.

Auch die Bundespolizei ist ratlos - von Ermittlungen im Dachauer Hinterland hat niemand gehört. Einen Verdächtigen identifizieren sie aber dennoch: den Streckenagenten selbst. Der verschicke nämlich häufig Meldungen über Einsätze, von denen die zuständigen Einheiten gar nichts wissen. Die Pressestelle der Münchner S-Bahn nimmt schließlich allen Spekulationen den Raum: Es wurde auf Grund von Vandalismusschäden ermittelt - nur von wem?