9. August 2018, 21:52 Uhr Mitten in Dachau Wasser für alle!

Ein Laden in der Stadt bietet auf dem Gehsteig eine Karaffe frischen Trinkwassers an. Wer aber in Cafés und Restaurant nach Leitungswasser fragt, erntet meist nur ein müdes Lächeln. Was in Frankreich oder Italien üblich ist, wird in Dachau wie in ganz Deutschland noch längst nicht praktiziert

Kolumne Von Marie Groppenbächer

Mindestens eineinhalb Liter Flüssigkeit sollte ein Erwachsener durchschnittlich am Tag aufnehmen. Wer bei den heißen Temperaturen der vergangenen Tage viel schwitzte, Kreislaufprobleme hatte oder zu Kopfschmerzen neigte, musste besonders darauf achten, ausreichend zu trinken. Die Betreiber des Fitnessstudios "Bodystreet" in der Grubenstraße in Dachau meinen es gut mit ihren Mitmenschen und unterstützen die vorbeilaufende Bevölkerung. "Bedienen Sie sich" steht auf einem Schildchen neben einer großen Karaffe Leitungswasser, gespickt mit saftigen Zitronen- und Orangenscheiben. Auch Trinkgläser gibt es genügend.

Eine schöne Geste, Wasser aus dem Hahn zu spendieren. Von solcher Freigebigkeit könnten sich hiesige Cafés und Restaurants mal eine Scheibe abschneiden. Bittet man in Dachau um ein Glas Leitungswasser zum Essen, wird man nicht selten schief angeschaut oder mitfühlend belächelt. Häufig erhält man dann mit gönnerischer Geste H₂O in homöopathischer Dosis oder wird auf das angebotene Mineralwasser von der Karte verwiesen. Das Höchste der Gefühle ist, wenn Leitungswasser ausgezeichnet als Tafelwasser zwei Euro günstiger serviert wird als Sprudelwasser.

Man fragt sich, warum Gastronomen in Frankreich, Italien oder England den Durstlöscher sogar ungefragt kredenzen? Meistens steht die Wasserkaraffe schon bereit, bevor der Gast am Tisch Platz genommen hat. Die Antwort: Es ist ihre Pflicht. Der französische Wirt muss zum Essen, der englische zum Alkohol Wasser servieren. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Doch auch mit salzigen Snacks geizt der Franzose oder Italiener selten. Diese machen Durst, nicht nur auf Gänsewein. Würde sich ja sonst nicht rentieren. Vor allem aber geben Erdnüsschen, Grissini und Oliven dem Gast ein behagliches Gefühl des Willkommenseins.

Und wer will denn schon schwäbisch sein. Vielleicht zieht der Dachauer ja heuer mal die Spendierhosen an und übt sich in Großzügigkeit. Schließlich ist der Kunde doch König.