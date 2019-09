Verkehrschaos, quengelnde Kinder, lange Arbeitstage, gesunde Ernährung. Mit Problemen wie diesen, oder nennen wir sie besser Herausforderungen, schlagen wir alle uns tagtäglich herum. Doch Lösungen dafür haben nur die wenigsten parat. Umso besser, dass hilfsbereite Berater jedem zur Seite stehen wollen: Coaching nennt sich das dann, und es ist so beliebt, dass es sogar auf der Langen Tafel angeboten wurde - als "kostenloses Probe-Coaching" selbstverständlich. Dabei werden dann verschiedenste Methoden der modernen Beratung eingesetzt, vom Formulieren smarter Ziele über das Tagebuchführen bis hin zu regelmäßigen Fragebögen.

Gerade im Herbst aber sollten die professionellen Berater über einen anderen, bereits weit verbreiteten Lösungsansatz nachdenken: Die Laubbläser-Methode. Denn dieses Hightechgerät, das so viel über uns und unsere Gesellschaft verrät, wie kaum ein anderes, könnte auch das Coachinggeschäft revolutionieren. Man stelle sich nur vor: Anstatt in langatmigen Gesprächen die Probleme der eigenen kleinen Welt durchzukauen, einmal so richtig Dampf ablassen. Schließlich ist es das, was Laubbläser besonders gut können: sich mit viel Lärm und Luft um nichts Problemen anzunehmen, die bei genauerer Betrachtung vielleicht keine wären, sondern nur buntes Laub - oder eben Gedanken.

Vor einem Problem steht der Bediener des Laubbläsers oder eben der Coach dann aber doch: Selbst wenn unter noch so viel Energieaufwand und genervten Blicken der Nachbarn auf die kleinen Blätter gepustet wird, sie bewegen sich wie Gedanken nur von A nach B. Eine tatsächliche Lösung für seine Probleme findet also wohl auch mit der Laubbläser-Methode niemand. Doch weder die Kunden, die Coaches, noch diejenigen, die ohne Coach durchs Leben irren, scheint das derzeit weiter zu stören. Echte Lösungen scheinen irrelevant zu werden, lautstark auf sich aufmerksam zu machen, dafür umso attraktiver. Die ersten dieser Laubbläser wurden auch in Dachau bereits gesichtet. Bei der Arbeit im Vorgarten, selbstverständlich.