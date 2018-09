6. September 2018, 22:07 Uhr Mitten in Dachau Verspätete Anzeige

"Dynamische Fahrgastinformationsanlagen" sollen die Bahnkunden über die Verspätung ihres Zuges informieren. Leider lassen die angekündigten Anzeigen selbst schon seit einigen Jahren auf sich warten

Kolumne von Ariane Lindenbach

Die Bahn, nicht als offensiv bekannt, wenn es um Kommunikation mit der Außenwelt geht, will moderne Informationsanlagen für 61 S-Bahn-Stationen im gesamten Großraum München schaffen. Sie rüstet dort sogenannte "dynamische Fahrgastinformationsanlagen" nach, wie der börsennotierte Konzern stolz in einer Mitteilung verkündet. Mit anderen Worten: Es fehlen noch 61 elektronische Anzeigentafeln, die verkünden, wann der nächste Zug zu erwarten ist. Unter anderem in Altomünster, Arnbach, Bachern, Dachau Stadt, Erdweg, Hebertshausen, Kleinberghofen, Niederroth, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen-Esterhofen.

"Gut informiert fährt es sich besser", betont Ilse Aigner in der Mitteilung. Wer schon einmal bei pfeifendem Nordwind mit unzähligen anderen Berufstätigen an einem Bahnhof auf die nächste S-Bahn - oder zumindest auf irgendeine Information dazu - gewartet hat, dem mögen die Worte von Bayerns Verkehrsministerin ein klein bisschen ironisch vorkommen. Die Erkenntnis des bayerischen Konzernbevollmächtigten macht es auch nicht besser, da man stets dachte, das wäre Basiswissen: Klaus-Dieter Josel weist darauf hin, dass "Kundeninformation ein zentraler Baustein" sei, um Qualität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des "wichtigsten Verkehrsmittels der Metropolregion München" zu verbessern.

Bis Ende 2019 schon will die Bahn die Nachrüstung mit Mitteln des Freistaats umsetzen. Das gibt Hoffnung. Zunächst. Bis Martin Runge, Grünen-Gemeinderat in Gröbenzell und Landtagsabgeordneter, darauf hinweist, dass das bayerische Wirtschaftsministerium bereits im Oktober 2005 - also vor 13 Jahren - das Projekt "DEFAS FGI BAYERN" initiiert hat. Der Betrieb eines bayernweiten "Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungs-Systems" war seinerzeit angekündigt worden - für Ende 2010.