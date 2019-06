7. Juni 2019, 22:23 Uhr Mitten in Dachau Trachtler aller Länder, vereinigt euch!

Die Freien Wähler Dachau finden, dass auch Trachtenvereine einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung liefern können und beantragen einen Brauchtumsaustausch zwischen den Landkreisen Dachau und Oświęcim

Kolumne von Thomas Radlmaier

Wie wertvoll die Tracht dafür sein kann, dass sich die Völker dieser Welt verstehen, weiß wohl keiner besser als Markus Söder. Letztens schenkte Söder dem vielleicht künftigen britischen König, "Baby Sussex", eine Lederhose. Eine Mitgift von Markus, erstem Ministerpräsident seines Namens, an die Adelsfamilie der Insel.

Dass die Briten trotz dieser edlen Geste die EU verlassen wollen, geschenkt. Die Wahrheit über die Tracht ist, dass sich Menschen unterschiedlicher Nationen nur in Dirndl und Lederhosen zu werfen brauchen - und zack, schon liegen sich Amerikaner, Australier, Italiener, Brasilianer und Deutsche in den Armen. Bestes Beispiel dafür, dass die Tracht der Anzug des Weltfriedens ist: die Wiesn. Hier spucken sich Besucher aus aller Herren Länder im Rausch des bayerischen Lebensgefühls gegenseitig in die Maßkrüge und verabreden sich anschließend oft für ein internationales Tête-à-Tête.

Der Landkreis Dachau pflegt eine vorbildliche Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Oświęcim. Regelmäßig besuchen sich Delegationen gegenseitig. Doch der Trachtenverein "D'Ampertaler" ist der Meinung, dass bei der Partnerschaft noch mehr geht und die Tracht die Integration vorantreiben kann. Kreisrat und Vereinsmitglied Robert Gasteiger (FW) wünscht sich in einem Antrag, "dass im Rahmen der nächsten Delegationsreisen jeweils Vertreter von Volksmusik und Tracht aus dem Landkreis Dachau mit eingebunden werden". Im Gegenzug sollten auch entsprechende Vertreter aus Oświęcim nach Dachau eingeladen werden. Ein guter Anlass wären die Volksfeste in Dachau, Indersdorf und Karlsfeld. Brauchtum verbinde bekanntlich Völker, schreibt Gasteiger. Die Mitglieder des Kulturausschusses sahen das, nun ja, ähnlich und beschlossen, dass die Verwaltung die Anregungen aufnehmen solle.

Trachtler aller Länder, vereinigt euch!