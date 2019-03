8. März 2019, 22:14 Uhr Mitten in Dachau Suboptimale Promenade

Spazierengehen in Dachau wird derzeit etwas erschwert. Fehlende Bäume hier, Absperrungen da, tapfere Flaneure müssen über Maulwurfshügelland ausweichen

Kolumne von Gregor Schiegl

Zu den vornehmsten Vergnügungen des Menschen gehört das Flanieren, das Promenieren, das Lustwandeln, das Hatschen, der Spaziergang an und für sich - es ist ein Stückchen klassenloser Freiheit; dafür braucht man nur zwei gesunde Beine und ein Paar Schuhe. Natürlich kann man aus allem eine Wissenschaft machen. An der Universität Kassel gibt es das Fach Promenadologie, sie lehrt eine kulturwissenschaftlich-ästhetische Methode, die auf das bewusste Wahrnehmen unserer Umwelt abzielt und das Weiterführen bloßen Sehens zum Erkennen. Das klingt im Prinzip gut - solange die Umwelt aus satten Wiesen, Blumen, stattlichen Bäumen und drolligen Eichhörnchen besteht. So war es ja auch lange in Dachau, wenn man den Mittelstreckenspazierweg amperaufwärts nach Günding antrat - oder abwärts nach Hebertshausen, vorbei am Würmmühlweiher mit seinen Schwänen: Idylle pur.

Während sich das Wetter in den vergangenen Wochen peripatetisch prächtig entwickelte, ist das promenadologische Umfeld, gelinde gesagt, suboptimal. Egal in welche Richtung man läuft: Allenthalben steht man vor Absperrbaken, so geht es schon seit Wochen: Die Stadtwerke sanieren Dämme und Wege, sie fräsen Bäume aus der Landschaft, man könnte sagen, sie vernichten Stammkapital in großem Stil, das sieht nicht schön aus. Natürlich lässt sich das Spaziervolk davon nicht abhalten. Wo ein Wille, ist ein Weg, und Spazierengehen ist ja irgendwie auch ein Grundrecht. Man muss nur den Baggerschaufeln der Baumaschinen ausweichen und auf das warnende Biep-Biep achten, wenn ein tonnenschwerer Kipplaster sich rückwärts den Weg bahnt.

Abschnittsweise weicht der homo ambulans ins Maulwürfshügelland benachbarter Felder aus. Dahinter geht es wieder auf die gewohnte Route zurück, allerdings auf ein noch unbefestigtes Sandbett. Zu Fuß geht das einigermaßen, aber Biker hat man schon mit dem Vorderrad im Sand stecken sehen, vielleicht ist es sogar Treibsand. Spazierengehen in Dachau ist nur was für Mutige.