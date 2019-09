Immer diese endlosen Tiraden über das Wetter. Mal ist es dem einen zu kalt, mal dem anderen zu heiß - andererseits geht es beim Wettertalk nicht nur ums Wetter; es gibt, sagen Psychologen, kein unverfänglicheres Thema, um mit dem Nachbarn oder gerade auch mit einem Unbekannten in einen leicht dahin plätschernden Small Talk einzusteigen. Doch so leicht und beiläufig talkt es sich dann nicht immer, denn irgendwie hat das Sprechen über das Wetter etwas Resignatives an sich, sogar Beleidigtes, als hätte sich das Wetter gegen den über Hitze oder Kälte Klagende höchstpersönlich und mit voller Absicht verschworen - Verschwörungstheorien haben in den sozialen Medien gerade ja Hochkonjunktur. Klar, ein politisches Thema kann rasch zu einer Auseinandersetzung führen, etwa wenn man einem sympathisch wirkenden Fremden im Dachauer Citybus seine nachwirkende Bestürzung über die jüngsten Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD anvertraut. In dem wütenden Wortschwall lässt sich dann kein Ausweg zum Wetter mehr finden. Genau besehen, ist aber auch das Wetter ein politisches Thema. Aber so genau schauen die meisten nicht hin - weder beim Wetter noch in der Politik.

Also unverfänglicher Small Talk. Falls man den unterm Regenschirm überhaupt will. Bestimmt nicht, wenn man gerade aus Berlin mit seinen fast tropischen Nächten oder heißen Ostseestränden in die Dachauer Sintflut kommt. Das mit der Flut ist jetzt ein klein wenig übertrieben. Aber am Sonntag hat der Novemberblues bei Dauerregen schon zugeschlagen. Und am Montag brauchte es schon einen gefestigten Charakter, um nicht zu resignieren. Zumal die Meteorologen die Wetteropfer obendrein verspottet haben: "Zum Wochenstart nur ein Hauch von Herbst." Die sollen mal zum Fenster rausschauen. Nur die Stadtwerke Dachau bleiben standhaft: Sie laden für Donnerstag und Freitag dazu ein, "zum letzten Mal in dieser Saison unter freiem Himmel zu baden, schwimmen und planschen." Denn dann sollen die Temperaturen noch einmal auf mehr als 20 Grad ansteigen. Es gibt noch Zuversicht in dieser Welt.