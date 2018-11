9. November 2018, 22:08 Uhr Mitten in Dachau Sicher im Blick

Als Busfahrer in Dachau hat man es nicht leicht: ständig dieser Stop-and-Go-Modus, nervige Computerstimmen und missmutige Fahrgäste. Dass die Fahrer des City-Busses trotzdem geduldig sind, verdient Applaus

Kolumne von Karin Kampwerth

Landungsklatscher sind die Fluggäste, über die Vielflieger herablassend die Nase rümpfen. Schließlich macht der Pilot doch nur seinen Job, wenn er sein Arbeitsgerät vernünftig auf die Piste setzt. Man selber wird ja auch nicht von Kunden oder Kollegen beklatscht, wenn man nach einem arbeitsreichen Tag das Büro verlässt.

So geht es auch Busfahrern. Sie befördern ihre Passagiere in der Regel sicher von A nach B, ohne dafür Applaus zu erhalten. Dabei ist es durchaus eine Herausforderung, heil durch den Dachauer Straßenalltag zu kommen, zum Beispiel auf der City-Linie 719. Berufsbedingt sind die Busfahrer im Stop-and-Go-Modus unterwegs, weil sie alle paar Meter die nächste Haltestelle anfahren. Die Männer und Frauen am Lenkrad müssen dabei immer alles gleichzeitig im Blick haben: Die Straße vor, hinter und neben sich. Den Fahrplan sowieso. Morgens drängeln sich missmutige Arbeitsmenschen im Bus, nachmittags lärmende Kinder und Jugendliche. Zwischendurch raubt einem die weibliche Computerstimme den letzten Nerv, weil sie den Halt "Gottesackerstraße" auf "acker" betont. Wenn nach einer langen Schicht dann ein Fahrgast das 1,50-Ticket mit einem 50-Euro-Schein bezahlen will, kann ein Busfahrer schonmal eskalieren und den Fahrgast stehen lassen, wie im Juni passiert. Ob das rechtens (MVV) oder rücksichtslos (Fahrgast) ist, liegt im Auge des Betrachters. Genauso wie die Beobachtung, dass Dachauer Busfahrer auch ganz anders können.

So geschehen am Freitagmorgen im City-Bus. Der Wagen stoppt. Eine betagte Dame mit Stock besteigt mit Mühe den Bus, hangelt sich entlang der Haltestangen zum nächsten Sitzplatz. Das dauert. Und der Busfahrer wartet. Blickt geduldig in den Rückspiegel und hat die Frau so lange im Blick, bis sie sicher Platz genommen hat. Erst dann fährt er los. Trotz Berufsverkehr, engem Fahrplan und nerviger Computerstimme. Dafür hätte er Applaus verdient.